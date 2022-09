Komisja Europejska wzywa Polskę do transpozycji przepisów UE w sprawie środków przejściowych dotyczących uznawania świadectw wydanych przez państwa trzecie, podała Komisja. Wystosowała w tej sprawie do Polski tzw. uzasadnioną opinię.

„Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii […] w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia Komisji o dokonaniu przez te państwa transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie zmiany dyrektywy w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących uznawania świadectw wydanych przez państwa trzecie w odniesieniu do żeglugi śródlądowej” – czytamy w komunikacie.

W dyrektywie tej określono środki przejściowe w celu zapewnienia, aby świadectwa kwalifikacji, żeglarskie książeczki pracy i dzienniki pokładowe wydane przed końcem okresu transpozycji dyrektywy pozostały ważne w okresie składania przez wykwalifikowanych członków załogi wniosków o unijne świadectwo kwalifikacji lub inne świadectwo uznawane za równoważne.

Z wyjątkiem licencji na żeglugę na Renie, środki przejściowe nie mają zastosowania do uznawanych obecnie przez państwa członkowskie świadectw kwalifikacji, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych wydanych przez państwa trzecie.

By zapewnić płynne przejście do przewidzianego w dyrektywie (UE) systemu uznawania dokumentów wydanych przez państwa trzecie, w dyrektywie określono środki przejściowe, które pozwalają państwom trzecim dostosować ich wymogi do wymogów określonych w przepisach unijnych.

Oprócz Polski uzasadnioną opinię skierowano także do Chorwacji, Czech, Luksemburga, Portugalii i Hiszpanii.

Państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podano także.

Źródło: ISBnews