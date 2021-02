Komisja Europejska wzywa Polskę do pełnego wdrożenia do prawa unijnych przepisów dotyczących zwalczania rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych (zawartych w decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW), poinformowała Komisja.

W związku z tym wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia.

„Polskie ramy prawa karnego nie transponują prawidłowo przepisów dotyczących nawoływania do nienawiści podżegającego do przemocy na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz ograniczają zakres kryminalizacji podżegania do nienawiści. Ponadto Polska nieprawidłowo transponowała przepisy dotyczące kryminalizacji konkretnych form nawoływania do nienawiści, pomijając rażącą trywializację zbrodni międzynarodowych i Holokaustu oraz ograniczając kryminalizację negowania i aprobowania tych przestępstw wyłącznie do przypadków, w których przestępstwa te zostały popełnione przeciwko obywatelom polskim” – czytamy w komunikacie.

Podobne wezwanie skierowano teraz w tej sprawie do Belgii, Bułgarii, Finlandii i Szwecji. Państwa te mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do uwag przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii. Komisja wystosowała także wezwania do usunięcia uchybienia do Estonii i Rumunii w tej sprawie w październiku 2020 r.

Źródło: ISBnews