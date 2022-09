Komisja Europejska wzywa Polskę do wdrożenia dyrektywy ECN+, która nadaje krajowym organom ds. konkurencji uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania unijnych przepisów antymonopolowych, podała Komisja. Wystosowała w tej sprawie tzw. uzasadnioną opinię.

„Dyrektywa ECN+ dodatkowo wzmacnia uprawnienia krajowych organów ochrony konkurencji poprzez zapewnienie im niezbędnych gwarancji niezależności, zasobów oraz odpowiednich narzędzi nakładania kar i egzekwowania przepisów, takich jak uprawnienia dochodzeniowe i decyzyjne, skuteczne programy łagodzenia kar oraz mechanizmy wzajemnej pomocy dochodzeniowej” – czytamy w komunikacie.

Państwa członkowskie musiały przyjąć i opublikować środki niezbędne do zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy ECN+ do prawa krajowego do 4 lutego 2021 r.

Jak podaje Komisja, Polska nie przyjęła tych środków. Podobnie jak Estonia, Luksemburg i Słowenia.

Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu, w dniu dzisiejszym, uzasadnionej opinii. Jeżeli państwa członkowskie nie zastosują się do tego wezwania w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, podano także.

Źródło: ISBnews