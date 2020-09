Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim zwiększenie inwestycji w infrastrukturę łączności szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G, która jest najważniejszym elementem transformacji cyfrowej i podstawą procesu odbudowy, poinformowała Komisja. Planuje też dalszy rozwój systemów obliczeń wielkiej skali.

Komisja zapowiada aktualizację planu działania w zakresie 5G i 6G w 2021 r. oraz przegląd dyrektywy w sprawie ograniczenia kosztów sieci szerokopasmowych. Zapowiada kontynuację Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali, którego celem jest m.in. tworzenie infrastruktury w dziedzinie obliczeń i symulacji kwantowych, a także popularyzacja wykorzystania obliczeń superkomputerowych wśród szerszego kręgu użytkowników naukowych i przemysłowych). Według założeń Infrastruktura superkomputerowa ma mieć ponad 800 zastosowań naukowych, przemysłowych i w sektorze publicznym.

Jednak postęp w zakresie wdrażania łączności szerokopasmowej – w ocenie KE – nie jest satysfakcjonujący. KE przypomina, że do połowy września 2020 r. państwa członkowskie (oraz UK) przydzieliły średnio 27,5% pionierskich pasm 5G.

„Istotne jest zatem, aby państwa członkowskie unikały opóźnień w przyznawaniu dostępu do widma radiowego lub ograniczały je do minimum, aby zapewnić terminowe wdrożenie technologii 5G” – podkreśliła Komisja w komunikacie.

„Łączność szerokopasmowa i 5G będą stanowić podstawy zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki, niezależnie od tego, czy dotyczyć ona będzie transportu i energii, opieki zdrowotnej i edukacji czy produkcji i rolnictwa. Obecny kryzys uświadomił nam dobitnie znaczenie dostępu do bardzo szybkiego internetu w przypadku przedsiębiorstw, służb publicznych i obywateli, ale także potrzebę przyspieszenia tempa rozwoju sieci 5G” – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

W ocenie Komisji, terminowe wdrożenie sieci 5G będzie kluczowym atutem konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju Europy. Ułatwi też świadczenie usług cyfrowych w przyszłości. A także m.in. „demokratyzację” obliczeń superkomputerowych.

Komisja zaproponowała więc także nowe rozporządzenie w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali, służące utrzymaniu i wzmocnieniu wiodącej roli Europy w dziedzinie technologii obliczeń superkomputerowych w pobudzaniu całej strategii cyfrowej i zapewnieniu konkurencyjności Unii na świecie. W przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027 budżet przedsięwzięcia ten ma wynieść 8 mld euro.

Chodzi o superkomputery światowej klasy, które mogą obecnie wykonywać ponad 1 015 operacji na sekundę (petaskalowa moc obliczeniowa), przy czym najlepsze systemy przekraczają 1 017 operacji na sekundę (przedeksaskalowa moc obliczeniowa). Od 2022 r. następna generacja (eksaskalowa) będzie wykonywać ponad miliard miliardów (1 018) operacji na sekundę, co stanowi moc obliczeniową porównywalną do połączonych zdolności obliczeniowych wszystkich telefonów komórkowych całej ludności UE, wyjaśniła Komisja.

„Naszym celem jest szybkie osiągnięcie kolejnego standardu obliczeniowego za pomocą komputerów eksaskalowych, ale także i przede wszystkim włączenie już teraz akceleratorów kwantowych na potrzeby opracowywania maszyn hybrydowych i jak najwcześniejszego uplasowania Europy na pozycji lidera w kontekście tej przełomowej technologii. […] Dotrzymanie tempa w międzynarodowym wyścigu technologicznym jest priorytetem, a Europa posiada zarówno know-how, jak i wolę polityczną do odegrania wiodącej roli” – powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, cytowany w komunikacie.

Komisja wezwała państwa członkowskie, by do 30 marca 2021 r. opracowały najlepsze praktyki, w celu terminowego uruchomienia sieci stacjonarnych i mobilnych o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G. Zgodnie ze strategią Komisji do 2025 r. wzmocniona koordynacja transgraniczna i nieprzerwany zasięg sieci 5G poprawi funkcjonowanie głównych szlaków transportowych w Europie, w szczególności połączeń drogowych, kolejowych i wodnych śródlądowych.

Według Komisji, do 2025 r. wszystkie główne podmioty stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy (tj. szkoły, szpitale, węzły transportowe) powinny mieć łączność gigabitową, wszystkie obszary miejskie i główne szlaki transportu naziemnego powinny być połączone z nieprzerwanym zasięgiem 5G, a wszystkie europejskie gospodarstwa domowe powinny mieć dostęp do łączności o przepustowości co najmniej 100 Mb/s z możliwością zwiększenia jej do prędkości gigabitowych.

UE finansuje obecnie 11 nowych projektów technologicznych i eksperymentalnych, aby umożliwić łączność 5G i jazdę autonomiczną na głównych szlakach drogowych, kolejowych i morskich w Europie.

