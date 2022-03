Komisja Europejska zaproponowała przekazanie kwoty 3,4 mld euro z mechanizmu REACT-EU dla państw przyjmujących uchodźców z Ukrainy, czyli dla Polski, Węgier, Rumunii i Słowacji oraz Austrii, Bułgarii, Czech i Estonii, poinformowała Komisja.

Środki te miałyby zostać przekazane w ramach działań na rzecz uchodźców w Europie (CARE).

„Nielegalna i nieuzasadniona inwazja Rosji zmusiła ponad 3 mln Ukraińców do ucieczki ze swojego kraju, a liczba ta rośnie z dnia na dzień. Państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie wykazały niezwykłą solidarność, a UE intensyfikuje działania, aby zapewnić, że niezbędne wsparcie dotrze do wszystkich, którzy je przyjmują. Z tego powodu, po propozycji CARE, polityka spójności przekaże 3,4 mld euro z REACT-EU państwom członkowskim, zwłaszcza tym na pierwszej linii, aby pomóc zaspokoić ich potrzeby” – powiedziała komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira, cytowana w komunikacie.

W przypadku wszystkich państw członkowskich Komisja proponuje zwiększenie płatności zaliczkowych z 11% do 15% transzy REACT-UE na 2021 r. Ponadto w przypadku państw członkowskich tzw. pierwszej linii (Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja) oraz państw członkowskich, które przyjęły największą liczbę przybywających z Ukrainy w stosunku do ich liczby ludności (powyżej 1% w okresie od 24 lutego 2022 r. do 23 marca 2022 r. – Austria, Bułgaria, Czechy i Estonia), Komisja proponuje zwiększenie tego odsetka do 45%.

Aby środki mogły zostać wypłacone, propozycja KE musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę.

Źródło: ISBnews