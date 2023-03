Komisja Europejska (KE) zaproponowała opracowanie europejskiego systemu informacji o zamówieniach publicznych wraz z podstawowymi narzędziami analitycznymi do połowy 2023 r. Państwa UE miałyby zintegrować swoje bazy z systemem unijnym do końca 2024 r.

„Przestrzeń danych o zamówieniach publicznych będzie gromadzić dane dotyczące przygotowania do przetargów, zaproszeń do składania ofert i wyników przetargów. Dane te są obecnie rozpowszechniane w różnych formatach i na różnych poziomach, europejskim i krajowym. Przestrzeń danych pozwoli na uzyskanie nowych informacji za pomocą najnowocześniejszego zestawu narzędzi analitycznych” – czytamy w komunikacie.

Ma to umożliwić lepsze ukierunkowanie i większą przejrzystość wydatków publicznych, poprawić dostęp do zaproszeń do składania ofert dla przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, oraz pobudzić kształtowanie polityki w oparciu o te dane.

Utworzenie narzędzi na poziomie europejskim ma pozwolić nabywcom publicznym i przedsiębiorstwom udoskonalić ich strategie inwestycyjne i przetargowe oraz zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom większą przejrzystość i lepszy stosunek jakości do ceny, podano.

Sektor publiczny, którego wartość w całej UE wynosi ponad 2 bln euro rocznie, czyli blisko 13,6% unijnego PKB, powinien odgrywać znaczącą rolę we wspieraniu zielonego przemysłu, podkreślono także.

Źródło: ISBnews