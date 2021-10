Sejmowa Komisja Finansów Publicznych będzie rekomendować Sejmowi odrzucenie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021, zakładającej zwiększenie wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o 6,3 mld zł.

W trakcie prac senackich do noweli budżetu na 2021r. wprowadzono poprawkę, zakładającą przesuniecie 6,3 mld zł z działu budżetu: obrona narodowa (ze środków na modernizację armii) na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dzisiaj sejmowa Komisja opowiedziała się za odrzuceniem tej poprawki (poprawkę poparło 17 posłów sejmowej komisji, przeciw było 23).

Jednocześnie była też przeciwna kilku poprawkom do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, w tym poprawce nakładającej na rząd obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji wykonania wydatków niewygasających i przekazania go Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli do 31 stycznia roku następującego po roku, którego ten wydatek dotyczył.

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok, zakłada deficyt budżetowy na poziomie 40,4 mld zł (obecnie 82,3 mld zł), wzrost PKB w wysokości 4,9% (obecnie 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie 1,8%).

Według noweli, stopa bezrobocia ma wynieść 6% na koniec 2021 r. (wobec 7,5% w obecnej ustawie budżetowej), wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,5% (wobec spadku o 0,7% zakładanego wcześniej). Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 548 zł (5 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).

W noweli dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.). Wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł). Dochody państwa są wyższe o ponad 78 mld zł od wcześniej zaplanowanych.

Nowela zakłada m.in., że środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na dotację dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: ISBnews