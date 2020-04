Kolejne samoloty ze sprzętem medycznym kupionym w Chinach na zlecenie KGHM Polska Miedź wylądują na Lotnisku Chopina w Warszawie 3 i 4 kwietnia, podała spółka. Dostawy obejmą około 500 m3 towarów.

Trzeci samolot ze sprzętem medycznym zakupionym na zlecenie KGHM Polska Miedź wylądował w Warszawie dziś o 13:40. Znalazł się w nim sprzęt medyczny wyprodukowany przez trzy chińskie fabryki. Wyładowano m.in. kilkadziesiąt respiratorów medycznych, a także kombinezony medyczne i maseczki ochronne, podano w komunikacie.

„To już trzeci samolot, który na nasze zlecenie dotarł do kraju. Wartość sprzętu zakupionego przez nas to ponad 20 mln złotych. Dziś przyleciały do Polski niezwykle potrzebne lekarzom respiratory medyczne” – powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Kolejne samoloty będą lądować w Warszawie jeszcze w tym tygodniu, 3 i 4 kwietnia, zapowiedział KGHM.

„Kolejne dostawy obejmą około 500 m3 towarów. Żeby przewieźć tyle sprzętu, potrzeba byłoby aż dwóch największych wojskowych samolotów transportowych, czyli samolotów An-124 Rusłan. Udaje nam się zorganizować te operacje, które są niezwykle trudne, dzięki świetnym kontaktom biznesowym w Chinach” – wskazał prezes.

„Chciałbym podkreślić, że KGHM Polska Miedź S.A. cały czas pracuje na pełnych obrotach. Oczywiście nasi pracownicy zachowują wszelkie wymagane zasady bezpieczeństwa, ale nasza działalność produkcyjna w ostatnich dniach nie ucierpiała” – dodał Chludziński.

Sprzęt, który dotarł do Polski w wyniku zakupów KGHM Polska Miedź został bezpłatnie przekazany Agencji Rezerw Materiałowych.

„Z naszych informacji wynika, że już trafił do potrzebujących placówek służby zdrowia i innych służb publicznych” – powiedział także prezes.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r.

