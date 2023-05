Eksport wzrósł o 16,3% r/r do 30,24 mld euro w marcu 2023 r. (o 14,1% m/m), wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba szacuje, że w całym 2023 r. eksport wzrośnie o 13,7% do 364,3 mld euro, a w 2024 r. wzrośnie o 15% r/r do 418,7 mld euro.

W roku 2023 najprawdopodobniej nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej, różnica wynikać będzie z mniejszego natężenia procesów inflacyjnych, podkreślił KIG.

„Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w marcu 2023 roku wyniósł 30 237 mln euro. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w lutym o 14,1%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 16,3%. Wielkość eksportu w kwietniu będzie, ze względów sezonowych, wyraźnie niższa od notowanej w marcu” – czytamy w komunikacie.

Wzrost sprzedaży w marcu bieżącego roku, będzie dobrze prezentować się na tle ubiegłorocznego, zmniejszonego co do aktywności gospodarczej silnymi obawami związanymi z początkiem wojny na Ukrainie, wskazała Izba.

„W marcu wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w lutym – o 1,06% i wyniosła 4,6925. Równocześnie okazała się o 1,4% mocniejsza niż przed rokiem (w lutym złoty był słabszy niż przed rokiem o 4,1%). Mniejsze w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku dolara. W marcu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 0,79% do 4,3914. Marcowa wycena okazała się słabsza niż przed rokiem – ale już tylko o 1,6%. W lutym złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 10,2%” – czytamy dalej.

KIG wskazał, że dobra dynamika zamówień eksportowych w przemyśle, zmiany łańcuchów dostaw, drogi dolar, (dostawcy z dalekiego wschodu kalkulują ceny swoich wyrobów do dolara) będą sprzyjać będą polskiej sprzedaży eksportowej w 2023 r.

„W średnioterminowej perspektywie ważne jest, że w Europie wyraźnie rośnie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popyt na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to istotnie zwiększać będzie poziom zamówień dla naszej gospodarki” – podsumowano.

