Klimat inwestycyjny polskiego rynku farm OZE (odnawialnych źródeł energii) uległ zauważalnemu pogorszeniu w porównaniu do poprzedniego roku, ocenia PMR Market Experts. Według analityków, inwestorzy mają perspektywę dalszego rozwoju, chociaż zdają sobie sprawę z konieczności pokonywania wielu barier. Konieczne zatem staje się wypracowanie bardziej odpornych modeli funkcjonowania dla tej branży.

Segment farm fotowoltaicznych przechodzi przez wyjątkowo trudny okres, naznaczony licznymi przymusowymi wyłączeniami, które miały miejsce w pierwszej połowie 2024 roku. Redysponowanie, problemy z uzyskaniem adekwatnych rekompensat, ujemne ceny energii – to tylko wybrane negatywne czynniki, które przyczyniają się do obecnej sytuacji, wskazano.

„Inwestorzy działający w segmencie farm OZE nie zamierzają biernie przyglądać się rozwojowi sytuacji i planują działania dostosowawcze, by sprostać nowym wyzwaniom. Jednym z potencjalnych rozwiązań jest technologia magazynowania energii. Praktycznie wszyscy duzi gracze na rynku rozważają budowę bateryjnych magazynów energii” – powiedział starszy analityk rynku budowlanego w PMR Market Experts Marcin Uryga, cytowany w komunikacie.

„W Polsce funkcjonuje obecnie około 4,9 tys. profesjonalnych farm fotowoltaicznych (stan na marzec 2024 r.). W czołowej dziesiątce znajdują się głównie międzynarodowe firmy , a ich łączna skumulowana moc wynosi 2,2 GW. Dla porównania, przed rokiem było to 1,4 GW” – czytamy w komunikacie.

„Kluczową kwestią, która warunkuje rozwój instalacji OZE w Polsce, są możliwości przyłączeniowe do krajowego systemu energetycznego. Mimo że Polskie Sieci Energetyczne inwestują w nowe sieci przesyłowe, skala inwestycji jest niewystarczająca, kiedy weźmiemy pod uwagę ambitne plany inwestorów w branży OZE. W 2023 roku roku odrzucono blisko 7,5 tys. zgłoszeń przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a niedopuszczona moc przyłączeniowa przekroczyła próg 80 GW. To o ponad 32,5 GW więcej niż w 2022 roku” – napisano także.

Całkowita moc zainstalowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym pod koniec 2023 roku wyniosła 66,3 GW, z czego źródła odnawialne odpowiadały jedynie za 28,3 GW. Sumaryczna niedopuszczona moc przyłączeniowa z lat 2019-2022 wynosiła 77,39 GW – mniej niż w samym 2023 r., podkreślono.

„Pogorszenie nastrojów można zauważyć również wśród członków branż lądowych farm wiatrowych. Odczuwalne jest rozczarowanie wynikające z opóźnień w liberalizacji tzw. ustawy odległościowej, która miała skutkować zmniejszeniem minimalnej odległości od zabudowań z 700 do 500 m. Mimo to klimat inwestycyjny jest bardziej sprzyjający niż w przypadku farm fotowoltaicznych. Składają się na to zarówno działania podjęte w poprzednim roku, perspektywy korzystnych zmian, ale i większa odporność na problemy systemowe” – czytamy dalej.

Z kolei rynek morskich farm wiatrowych w Polsce jest jeszcze w fazie rozwoju, jednak intensywne prace zmierzają do uruchomienia pierwszych projektów o łącznej mocy 5,9 GW do 2030 r., podano także.

Źródło: ISBnews