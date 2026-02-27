Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 4,9% r/r do 35,4 mln osób w styczniu br., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Z danych transportu pasażerskiego wynika, że był to najlepszy styczeń od co najmniej 2012 r. – zarówno pod względem liczby pasażerów, jak i wykazanej pracy przewozowej i eksploatacyjnej.

„W styczniu 2026 r. przewoźnicy kolejowi przewieźli niemal 35,4 mln pasażerów – czyli o prawie 1,7 mln więcej (+4,9%) niż rok wcześniej. Praca przewozowa przekroczyła 2,3 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost o 0,2 mld pasażerokilometrów (+9,5% rok do roku). Praca eksploatacyjna wykonana przez pociągi pasażerskie wyniosła ponad 19,9 mln pociągokilometrów, czyli była o 1,1 mln pociągokilometrów większa (+6%) niż rok wcześniej. Średnia odległość przejazdu pasażera zwiększyła się z 62,9 km w styczniu 2025 r. do 65,6 km w styczniu 2026 r.” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z tendencją sezonową, po świątecznym szczycie przewozowym w grudniu 2025 r. (36,8 mln pasażerów) liczba podróżnych w styczniu 2026 r. była niższa o ponad 1,4 mln osób (-3,9%). W przypadku pracy przewozowej spadek wyniósł prawie 0,2 mld pasażerokilometrów (-7,5%). W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększyła się natomiast wartość pracy eksploatacyjnej – o prawie 0,9 mln pociągokilometrów (+4,7%).

W styczniu pociągi przewoziły pasażerów na dystansach ok. 3 km krótszych niż w grudniu, co odzwierciedla powrót do codziennych, regularnych podróży, wskazano również.

