Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 9,5% r/r do 40,3 mln osób w marcu bieżącego roku, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Zarówno w przypadku liczby pasażerów, jak i pracy eksploatacyjnej były to najwyższe wartości odnotowane w miesięcznych statystykach UTK od co najmniej 2012 roku.

„Marzec tego roku to ponad 40,3 mln pasażerów kolei – więcej o 3,5 mln pasażerów (+9,5%) w porównaniu z tym samym miesiącem 2025 r. Praca przewozowa wyniosła prawie 2,5 mld pasażerokilometrów, co oznacza o prawie 182,3 mln pasażerokilometrów więcej (+8%) wobec marca 2025 r. Praca eksploatacyjna wykonana przez pociągi pasażerskie osiągnęła poziom prawie 20,4 mln pociągokilometrów, czyli o ponad 1,6 mln pociągokilometrów wyższy (+8,6%) niż przed rokiem. Średnia odległość, na jaką podróżował pasażer kolei w marcu, przekroczyła 61 km – była to wartość o niespełna 1 km niższa niż rok wcześniej” – czytamy w komunikacie.

Marzec 2026 r. okazał się wyraźnie lepszy na kolei pasażerskiej również wobec lutego tego roku: liczba pasażerów wzrosła o prawie 5,9 mln osób (+17%); praca przewozowa zwiększyła się o ponad 0,2 mld pasażerokilometrów (+8,9%); praca eksploatacyjna wzrosła o ponad 2 mln pociągokilometrów (+10,9%). W porównaniu z lutym 2026 r. zmniejszyła się natomiast – o niespełna 5 km – średnia odległość podróży pasażera, podano.

„Zamykamy pierwszy kwartał 2026 r. bardzo dobrym wynikiem w przewozach pasażerskich. Kluczowe pozostaje zapewnienie stabilnych warunków funkcjonowania rynku – zarówno w obliczu trudnych warunków pogodowych, jak i w okresie nasilonych prac modernizacyjnych, by wysoka jakość usług szła w parze z bezpieczeństwem i komfortem podróżnych” – powiedział prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w materiale.

W I kwartale 2026 r. pociągi pasażerskie obsłużyły prawie 110,2 mln pasażerów, czyli o ponad 7,8 mln więcej (+7,6%) niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Praca przewozowa przekroczyła 7 mld pasażerokilometrów, co oznacza wynik wyższy o ponad 0,5 mld pasażerokilometrów (+7,8%) w porównaniu z I kwartałem 2025 r. Wartość pracy eksploatacyjnej wykonanej przez pociągi pasażerskie w pierwszych 3 miesiącach 2026 r. osiągnęła poziom prawie 58,8 mln pociągokilometrów, co stanowi wzrost o prawie 4 mln pociągokilometrów (+7,3%) wobec wyniku uzyskanego w I kwartale 2025 r., podał także UTK.

