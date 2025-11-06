Kolejna, niewielka obniżka stóp procentowych jest tym, co jest „rzeczywiście przewidywalne”, ale nie można wskazać kiedy ona nastąpi, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Wskazał też, że moment osiągnięcia celu inflacyjnego 2,5% może nastąpić w przyszłym miesiącu.

„Patrzymy z decyzji na decyzję, co się dzieje w ciągu tego [danego] miesiąca i podejmujemy decyzję. Oczywiście, że to, co jakby jest rzeczywiście przewidywalne, jeśli wszystko będzie dobrze, no to jest obniżka ewentualnie, niewielka, dalsza – oczywiście. Jest kwestia czasu – kiedy. I tu chciałem powiedzieć tylko tyle, że to nie jest powiedziane kiedy” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„To [obniżka] jest możliwe w przyszłym miesiącu, a możliwe jest za pół roku. Jeśli wszystko będzie dobrze biegło, znaczy, że dojdziemy do 2,5 [% inflacji] i się będziemy poruszać 2,5 – 2,8 – 2,3 [%] i wszystko będzie ładnie ustabilizowane, i będzie z projekcji wynikać, to oczywiście nie będziemy się upierać przy 4,50 czy 4,25. Nie będziemy się przy tym upierać. […] My nie jesteśmy nastawieni na jakąś taką restrykcyjną, konserwatywną politykę i powstaje to pytanie, jaki wtedy ten poziom będzie tych stóp” – dodał.

Wskazał, że jego pogląd na poziom stóp w powyższej sytuacji (2,5% inflacji ustabilizowane w dłuższym okresie),to „byłoby 4%” i myśli, że „4% nie byłoby wysoko”.

Wcześniej wskazał, że moment osiągnięcia celu inflacyjnego 2,5% może nastąpić w przyszłym miesiącu.

„Nadal jesteśmy ostrożni i nie zapowiadamy żadnej ścieżki stóp procentowych. To co robiliśmy ostatnio, cała ta sekwencja obniżania, […] to nie był cykl. Podejmowaliśmy decyzje z posiedzenia na posiedzenie, kierując się napływającymi danymi. Rada będzie w dalszym ciągu działać tak, by przede wszystkim utrzymać stabilność cen,[…] czyli utrwalić niską inflację, którą mamy w tej chwili. Mówię to z ogromną satysfakcją. […] W tej chwili naszym celem jest utrzymanie niskiej inflacji, stabilności cen. […] Myślę, że bardzo bliski jest moment, może przyszły miesiąc, kiedy będziemy dokładnie w celu inflacyjnym czyli 2,5” – powiedział Glapiński.

Rada podjęła wczoraj decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 punktu procentowego, tj. do poziomu 4,25%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

– stopa lombardowa 4,75%;

– stopa depozytowa 3,75%;

– stopa redyskontowa weksli 4,30%;

– stopa dyskontowa weksli 4,35%.

Źródło: ISBnews