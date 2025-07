Po zaskakującej obniżce stóp procentowych, bardziej prawdopodobna wydaje się na ten moment pauza podczas kolejnego decyzyjnego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) we wrześniu i kolejne cięcie stóp w październiku bądź listopadzie br., ale przesądzać niczego nie można, ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

„RPP zaskoczyła dziś obniżką stóp procentowych. Po czerwcowej konferencji prezesa NBP oraz późniejszych wypowiedziach niektórych członków Rady prawdopodobieństwo, że taki ruch zostanie dziś wykonany, wydawało się minimalne. Do obniżki skłoniła Radę, jak wynika z uzasadnienia decyzji, najnowsza projekcja inflacji i PKB. Ścieżka CPI została w całości skorygowana w dół, w tym prognoza na rok bieżący do 4.0% z 4.9% prognozowanych w marcu, i to był główny argument. Jednocześnie nieco w górę podniesiona została ścieżka PKB” – napisała Kurtek w komentarzu.

Uspokoiła się też sytuacja na Bliskim Wschodzie i ceny ropy naftowej zeszły do poziomów sprzed wybuchu wojny izraelsko-irańskiej, umocnił się złoty wobec EUR i USD, i prawdopodobnie to także były argumenty za cięciem, wskazała także.

„Biorąc pod uwagę użyte w komunikacie wyrażenie 'dostosowanie poziomu stóp’, a także wskazanie, że RPP dokonała w lipcu swego rodzaju ruchu wyprzedzającego (obniżka stóp nastąpiła w oczekiwaniu na zejście inflacji poniżej górnej granicy od celu NBP w najbliższych miesiącach), rodzi się pytanie czy Rada dokona ponownego cięcia już we wrześniu, czy zrobi pauzę do IV kwartału? Bardziej prawdopodobna wydaje się na ten moment pauza i kolejne cięcie w październiku bądź listopadzie br., ale przesądzać niczego nie można” – wskazała główna ekonomistka.

RPP postanowiła dziś obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc., do 5% w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp proc.

W komunikacie po posiedzeniu Rady podano, że w ocenie RPP, w najbliższych miesiącach obniży się poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Biorąc to pod uwagę, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP.

Rada zapoznała się z wynikami lipcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 9 czerwca 2025 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,5-4,4% w 2025 r. (wobec 4,1-5,7% w projekcji z marca br.), 1,7-4,5% w 2026 r. (wobec 2-4,8%) oraz 0,9-3,8% w 2027 r. (wobec 1,1-3,9%).

Źródło: ISBnews