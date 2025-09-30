Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dokona kolejnej obniżki stóp procentowych w listopadzie, po zapoznaniu się z najnowszą projekcją inflacyjną, spodziewają się Adam Antoniak i Rafał Benecki z Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego. Choć według nich ewentualnego cięcia stóp na przyszłotygodniowym posiedzeniu Rady „także nie można zupełnie wykluczyć”.

„Inflacja CPI pozostała we wrześniu na poziomie 2,9% r/r (ING: 3,0%; konsensus: 3,1%), czyli bez zmian względem sierpnia. Oczekiwania nasze i rynku na wzrost inflacji były związane z efektem bazowym na paliwach, gdzie we wrześniu ubiegłego roku odnotowano wyraźny spadek cen w ujęciu m/m. Dzisiejsze dane rzeczywiście potwierdziły wyhamowanie skali spadku cen paliw (do -4,9% r/r z -7,7% r/r), jednak efekt ten został skompensowany przez ceny żywności, które spadły o 0,5% w porównaniu do sierpnia (oczekiwaliśmy wzrostu o 0,2% m/m). Wyhamowanie rocznego tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych do 4,2% r/r z 4,9% r/r w sierpniu, pozwoliło uniknąć spodziewanego wzrostu inflacji we wrześniu. Szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii kontynuowała spadkowy trend i obniżyła się do ok. 3,1% r/r z 3,0% r/r w sierpniu” – napisali ekonomiści banku w komentarzu do danych GUS.

Dodali, że stabilizacja inflacji może być dla Rady Polityki Pieniężnej (RPP) kolejnym argumentem za złagodzeniem polityki pieniężnej, zwłaszcza że spodziewają się, że kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji (na koniec roku do ok. 2,6% r/r).

„Rada utrzymuje jednak ostrożne nastawienie i spodziewamy się, że dokona kolejnej obniżki stóp procentowych dopiero w listopadzie, po zapoznaniu się z najnowszą projekcją inflacyjną, która powinna przekonać decydentów o trwałym spadku inflacji w okolice celu w średnim terminie. Ewentualnego cięcia stóp NBP na przyszłotygodniowym posiedzeniu Rady także nie można zupełnie wykluczyć, w szczególności biorąc pod uwagę podpis prezydenta pod ustawą wydłużającą mrożenie cen energii na IV kw. 2025 r., co wyklucza ryzyko wzrostu cen prądu w ostatnich miesiącach tego roku, którego wcześniej spodziewał się NBP” – czytamy dalej.

Według Biura Analiz Makroekonomicznych ING BSK przy obecnym poziomie realnych stóp procentowych polityka pieniężna pozostaje restrykcyjna, co przyznał prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński na konferencji po wrześniowym posiedzeniu Rady.

„Dlatego też wciąż widzimy przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych, także w 2026. Spodziewamy się, że w przyszłym roku RPP dokona kolejnych dwóch cięć stóp po 25 pb każda, a na koniec 2026 stopa referencyjna wyniesie 4%” – zakończono w komentarzu.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym we wrześniu 2025 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews