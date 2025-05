Kolejna obniżka stóp procentowych w czerwcu jest wątpliwa, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Jednocześnie poinformował, że część członków RPP liczy na możliwość obniżenia stóp w lipcu.

„Powiem od siebie: wątpliwe to, żebyśmy zaryzykowali jakąś decyzję w przyszłym miesiącu. No bo co by to się musiało wydarzyć? Jakiś radykalny czynnik, który pokazuje, że ta inflacja już będzie na pewno spadać” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Część członków mówiła, że w lipcu, jak będziemy mieli projekcję; część mówiła o jesieni. O przyszłym miesiącu, szczerze mówiąc, nikt nie wspomniał, o ile dobrze pamiętam” – dodał.

Wcześniej podczas konferencji Glapiński powiedział, że wczorajsza decyzja o dostosowaniu poziomu stóp procentowych (tj. obniżce o 0,5 pkt proc.) nie oznacza automatycznie początku cyklu obniżek. Podkreślił, że RPP nie zapowiada żadnej ścieżki stóp procentowych.

RPP obniżyła wczoraj – zgodnie z oczekiwaniami – stopy procentowe o 50 pb, do 5,25% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Źródło: ISBnews