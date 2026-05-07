Kolejna próba porozumienia w konflikcie w Zatoce Perskiej zepchnęła ponownie ceny ropy poniżej 100 USD za baryłkę. W scenariuszu zakończenia konfliktu i zwiększania produkcji ropy przez Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) cena ropy może zacząć zmierzać w kierunku 50 czy 60 USD za baryłkę, ocenił w komentarzu dla ISBnews wicedyrektor Działu Analiz XTB Michał Stajniak.

„Ceny ropy naftowej Brent zbliżyły się do poziomu 115 USD za jedną baryłkę i znalazły się tak naprawdę na nowych szczytach od początku kryzysu w Zatoce. Bez porozumienia pomiędzy Iranem oraz Stanami Zjednoczonymi mogłoby dojść do sytuacji, w której ceny ropy naftowej mogłyby wyrwać się na poziomy rzędu 120-150 USD za baryłkę. Nie jest to oczywiście scenariusz bazowy przy kolejnych próbach osiągnięcia porozumienia” – przekazał ISBnews Stajniak.

Poza blokadą w Cieśninie Ormuz innym ważnym wydarzeniem na rynku ropy naftowej jest decyzja ZEA o wyjściu z OPEC, podkreślił analityk XTB.

„To spowoduje, że przy ewentualnym pokoju pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem produkcja ropy naftowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich może znacząco wzrosnąć. Warto podkreślić, że Zjednoczone Emiraty Arabskie ze względu na dywersyfikację swojej gospodarki potrzebują ceny ropy na poziomie jedynie 50 USD, aby zrównoważyć swój budżet. Natomiast w przypadku Arabii Saudyjskiej jest to 90 USD, a Iranu nawet 120 USD za jedną baryłkę. W efekcie po osiągnięciu pokoju możemy mieć kolejną wojnę cenową, która doprowadzi do tego, że ceny będą spychane w kierunku 50 czy 60 USD za baryłkę” – wyjaśnił Stajniak.

