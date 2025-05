Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecyduje się na pauzę w obniżaniu stóp procentowych w czerwcu i wróci do cięć w lipcu, a następnie obniży stopy także we wrześniu i listopadzie bieżącego roku, każdorazowo po 25 pb, prognozują ekonomiści ING Banku Śląskiego.

„Wydźwięk dzisiejszej konferencji wpisał się w nasz scenariusz bazowy dla stóp procentowych i nie widzimy potrzeby jego aktualizacji. Spodziewamy się pauzy w czerwcu i przejścia RPP do cyklu obniżek stóp procentowych w ruchach o 25 pb. Naszym zdaniem najbliższa obniżka stóp nastąpi w lipcu, a kolejne we wrześniu i listopadzie. W efekcie na koniec 2025 stopa referencyjna powinna wynosić 4,50%. W 2026 oczekujemy dalszych cięć stóp w skali 75 pb, do 3,75% na koniec przyszłego roku. Nasze prognozy inflacyjne są nieco bardziej optymistyczne od oczekiwań NBP, co skłania nas do oczekiwań na kontynuację luzowania polityki pieniężnej przez bank centralny” – czytamy w komentarzu banku do konferencji prasowej prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

Prezes NBP jednoznacznie stwierdził, że „dostosowanie” polityki pieniężnej nie oznacza automatycznie cyklu obniżek stóp procentowych. Kolejne decyzje RPP będą w swoich decyzja uwzględniać napływające dane i prognozy, podkreślili analitycy.

„Przewodniczący Rady stwierdził, że ewentualna obniżka stóp już na kolejnym posiedzeniu w czerwcu jest wątpliwa. Dodał, że deklaracje członków RPP wskazują, że kolejne decyzje mogą nastąpić przy okazji lipcowej projekcji inflacyjnej, lub dopiero jesienią. Zdaniem Glapińskiego, kolejne obniżki będą oznaczały raczej przejście w cykl i ruchy w skali 25 pb” – czytamy dalej.

RPP obniżyła wczoraj – zgodnie z oczekiwaniami – stopy procentowe o 50 pb, do 5,25% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Źródło: ISBnews