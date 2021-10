Kolejne podwyżki stóp procentowych przez RPP znajdują uzasadnienie w oczekiwanych mocnych danych makro, a kluczowe jest obecnie pytanie, w jakiej skali mogłyby one nastąpić – powiedział PAP Biznes ekonomista BNP Paribas Polska Wojciech Stępień.

„Po środowej decyzji o podwyżce stóp powinny przyjść kolejne. Wygląda na to, że mocne dane makro były na tyle przekonujące, że RPP postanowiła zaostrzyć nastawienie, a skoro dane będą dalej mocne, to uzasadnia dalsze podwyżki. Kluczowe jest pytanie, czy będą to kroki po ok. 50 pb, czy zejście na niższy bieg do 25 pb. Odpowiedź prawdopodobnie poznamy jutro na konferencji prasowej prezesa NBP” – powiedział Stępień.

Komunikat po środowym posiedzeniu Rady nie zawiera informacji, czy podwyżka stóp procentowych była jednorazowa, czy był to początek cyklu.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 6 października nieoczekiwanie podwyższyła stopy procentowe – referencyjną o 40 pb do 0,50 proc.

Żaden z ankietowanych przez PAP Biznes przed październikowym posiedzeniem RPP ekonomistów (20 ośrodków) nie spodziewał się zmian stóp procentowych w bieżącym miesiącu.

Na czwartek 7 października na godz. 15.00 zaplanowano konferencję prasową prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Źródło: PAP