Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 9,3% r/r do prawie 38,1 mln osób w sierpniu br., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Sierpień 2025 r. był rekordowy pod wieloma względami: od 2012 r. nie było ani jednego miesiąca z wyższą liczbą pasażerów i większą pracą przewozową, podkreślił Urząd.

„Sierpień przyniósł kolejny wzrost liczby pasażerów kolei. Z usług przewoźników skorzystało prawie 38,1 mln osób, czyli o prawie 3,3 mln więcej niż w tym samym miesiącu przed rokiem (+9,3%). Wzrosła także praca przewozowa, która osiągnęła poziom blisko 3,3 mld pasażerokilometrów – o prawie 254 mln pasażerokilometrów więcej (+8,4% rok do roku). Poziom wykonanej pracy eksploatacyjnej przekroczył 19,7 mln pociągokilometrów i był wyższy o ponad 1,7 mln pociągokilometrów (+9,5% rok do roku). Średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła 86,1 km i była niższa niż rok wcześniej o niespełna 1 km” – czytamy w komunikacie.

W sierpniu 2025 r. liczba pasażerów oraz wielkość pracy przewozowej były najwyższe od początku roku. W porównaniu z lipcem liczba podróżnych wzrosła o prawie 1,5 mln osób (+4%), a praca przewozowa o 233 mln pasażerokilometrów (+7,6%). Niewielki spadek wystąpił jedynie w przypadku pracy eksploatacyjnej, która była niższa o 0,2 mln pociągokilometrów (-1% miesiąc do miesiąca). Średnia długość przejazdu jednego pasażera wydłużyła się zaś o prawie 3 km (z 83,2 km do 86,1 km), podano także.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2025 r. z usług kolei skorzystało łącznie ponad 286 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 16,1 mln osób (+6%) w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 r. Wielkość wykonanej pracy przewozowej wyniosła ponad 20,5 mld pasażerokilometrów, czyli o prawie 1,2 mld pasażerokilometrów więcej (+6,1% rok do roku). Praca eksploatacyjna w tym okresie osiągnęła prawie 149,9 mln pociągokilometrów, co oznacza niemal 12,7 mln pociągokilomterów więcej (+9,3%) w porównaniu z rokiem ubiegłym, wymienił Urząd.

Źródło: ISBnews