Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 3,8% r/r do ok. 18,2 mln ton w sierpniu br., wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

„W sierpniu pociągi przewiozły niespełna 18,2 mln ton towarów – mniej o ponad 0,7 mln ton (-3,8%) w porównaniu z sierpniem 2024 r. Praca przewozowa wyniosła ponad 4,7 mld tonokilometrów i była niższa o 267,4 mln tonokilometrów (-5,3%) rok do roku. Praca eksploatacyjna osiągnęła niemal 6,7 mln pociągokilometrów, a więc spadła o ponad 0,2 mln pociągokilometrów (-3,3% wobec roku wcześniej). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku osiągnęła prawie 261 km, czyli była o ponad 4 km krótsza niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

W sierpniu kolej przewiozła o 0,6 mln ton ładunków mniej (-3,2%) niż w lipcu tego roku. Praca przewozowa wykonana przez pociągi towarowe zmniejszyła się o 152,6 mln tonokilometrów (-3,1%). Praca eksploatacyjna była niższa o 0,2 mln pociągokilometrów (-3%). Średnia odległość przewozu jednej tony ładunków była nieznacznie wyższa niż w lipcu – o 0,3 km.

W pierwszych 8 miesiącach pociągi towarowe przetransportowały prawie 141,9 mln ton ładunków, co oznacza spadek r/r o 6,6 mln ton (-4,5%). Praca przewozowa wyniosła prawie 36,6 mld tonokilometrów i była niższa r/r o prawie 2,6 mld tonokilometrów (-6,6%). Praca eksploatacyjna przekroczyła 51,6 mln pociągokilometrów, co oznacza spadek r/r o 3,1 mln (-5,7%), zakończono.

Źródło: ISBnews