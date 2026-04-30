Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 7,9% r/r do ok. 19,3 mln ton w marcu bieżącego roku, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Uzyskane w marcu 2026 r. wartości podstawowych parametrów przewozów towarowych były najwyższe od początku roku.

„W marcu tego roku kolej przewiozła ponad 19,3 mln ton ładunków, co oznacza wynik wyższy o ponad 1,4 mln ton (+7,9%) w porównaniu z marcem 2025 r. Praca przewozowa przekroczyła 5,1 mld tonokilometrów, czyli była o prawie 0,5 mld tonokilometrów wyższa (+10,5%) niż rok wcześniej. Praca eksploatacyjna przekroczyła 7,6 mln pociągokilometrów, co oznacza o 1,1 mln pociągokilometrów więcej (+16,8%) w ujęciu rocznym. Średnia odległość przewozu jednej tony ładunku przekroczyła w marcu 266 km – o ponad 6 km więcej niż w marcu 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

Uzyskane w marcu 2026 r. wartości podstawowych parametrów przewozów towarowych były najwyższe od początku roku. W porównaniu z lutym tego roku: masa towarów wzrosła o prawie 3 mln ton (+18,3%); praca przewozowa była wyższa o ponad 0,9 mld tonokilometrów (+22,2%); praca eksploatacyjna zwiększyła się o 1,4 mln pociągokilometrów (+22,8%). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku była w marcu o ponad 8 km dłuższa niż miesiąc wcześniej, podano także.

„Wyniki przewozów towarowych w marcu 2026 r. przynoszą pewne symptomy ożywienia, jednak należy je interpretować z dużą ostrożnością. Dane za cały pierwszy kwartał wskazują, że kolej towarowa stoi przed wyzwaniem o charakterze strukturalnym – przy nieznacznym spadku masy przewiezionych ładunków odnotowano wyższą skalę pracy przewozowej i eksploatacyjnej. Świadczy to o zmianie charakteru rynku – maleje znaczenie przewozów masowych, rośnie zaś rola rozproszonych potoków towarowych oraz transportu intermodalnego. Kluczem do stabilności sektora nie jest już walka o wolumeny, lecz poprawa efektywności operacyjnej. Tylko przedefiniowanie procesów i dostosowanie oferty do nowych realiów pozwoli przewoźnikom utrzymać rentowność” – powiedział prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

W pierwszych trzech miesiącach 2026 r. kolej przewiozła ponad 51,8 mln ton ładunków. To o ponad 0,3 mln ton mniej (-0,7%) niż w tym samym okresie 2025 r. Praca przewozowa przekroczyła 13,4 mld tonokilometrów, co oznacza wzrost o 86,8 mln tonokilometrów (+0,7%) rok do roku. Praca eksploatacyjna wyniosła blisko 19,8 mln pociągokilometrów i była o ponad 0,9 mln pociągokilometrów wyższa (+4,9%) niż w I kwartale 2025 r., wskazał również Urząd.

Źródło: ISBnews