Komisja Europejska zaproponowała przesunięcia w unijnym budżecie: przekazanie 75 mln euro z budżetu UE, na wsparcie repatriacji obywateli państw unijnych w związku z epidemią COViD, a także zwiększenie budżetu na zapasy środków medycznych w ramach rescEU do 80 mln euro, poinformowano.

„Priorytetem jest bezpieczny powrót naszych obywateli. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by w tym trudnym czasie mogli oni jak najszybciej dołączyć do swoich rodzin – powiedział komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič, cytowany w komunikacie.

Na nadchodzące dni zaplanowano ponad 80 kolejnych lotów repatriacyjnych. Dotychczas dzięki lotom organizowanym za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności do Europy powróciło ponad 2,3 tys. obywateli państw unijnych.

Unia Europejska pokrywa część kosztów tych lotów.

Ponadto, na wniosek Komisji Europejskiej ma zostać zwiększony całkowity budżet na zapasy środków medycznych w ramach rescEU (respiratory, maski ochronne i podstawowy sprzęt medyczny) do kwoty 80 mln euro.

Teraz zmiany w budżecie trafią do Parlamentu Europejskiego i Rady.

