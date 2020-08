Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim w 2021 r., proponując zwiększenie uprawnień do połowów śledzia w Zatoce Ryskiej i połowów łososia w basenie głównym, oraz utrzymanie bądź ograniczenie prawa do połowu pozostałych stad, poinformowała Komisja.

„W oparciu o najnowsze dostępne opinie naukowe oraz w celu poprawy długoterminowej stabilności stad ryb Komisja proponuje zwiększenie uprawnień do połowów śledzia w Zatoce Ryskiej i połowów łososia w basenie głównym, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych poziomów śledzia w Zatoce Botnickiej, szprota i gładzicy. Komisja proponuje zmniejszenie uprawnień do połowów dotyczących pozostałych stad objętych wnioskiem” – czytamy w komunikacie.

Proponowane całkowite dopuszczalne połowy (TAC) opierają się na opinii naukowej Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i są zgodne z wieloletnim planem zarządzania dla regionu Morza Bałtyckiego przyjętym przez Parlament i Radę.

„Na stan zasobów ryb w Morzu Bałtyckim wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest rybołówstwo, ale na stan zdrowia stad poważnie wpływają także takie czynniki jak zanieczyszczenie morza lub zmiana klimatu. Długoterminowa stabilność Morza Bałtyckiego nie jest wyborem, lecz koniecznością. Jestem przekonany, że realistyczny wniosek, który dziś przyjmujemy, przyniesie pozytywne rezultaty zarówno dla rybaków, jak i dla ryb” – powiedział komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičiu, cytowany w komunikacie.

Zaapelował o współpracę między państwami członkowskimi UE i innymi zainteresowanymi stronami w regionie Morza Bałtyckiego. Zapowiedział zwołanie konferencji ministerialnej wszystkich państw Morza Bałtyckiego w sprawie kompleksowego uwzględnienia wszystkich tych czynników, aby zapewnić długoterminową przyszłość Bałtyku.

Komisja zaznaczyła, że w ostatnich latach europejscy rybacy, a także przedstawiciele sektora rybołówstwa i władz podjęli istotne wysiłki na rzecz odbudowy stad ryb Morza Bałtyckiego. Dzięki wcześniejszym decyzjom w sprawie uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim – kiedy dostępne były pełne opinie naukowe – udało się ustalić uprawnienia do połowów zgodnie z zasadą maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) w przypadku siedmiu z ośmiu stad, co stanowi 95 % wyładunków ryb w ujęciu ilościowym.

„Jednak w 2019 r. naukowcy odkryli, że sytuacja jest mniej stabilna niż wcześniej szacowano. W związku z tym konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu odtworzenia wszystkich stad i zapewnienia, by osiągnęły one lub utrzymały zrównoważony poziom, zgodnie z MSY” podano w komunikacie.

Jeśli chodzi o wschodnie stado dorsza Komisja proponuje, na podstawie opinii naukowych, ograniczyć TAC dla przyłowów o 70 % oraz utrzymanie wszystkich środków towarzyszących (zamknięcie tarlisk i zakaz połowów rekreacyjnych).

W przypadku zachodniego stada dorsza Komisja proponuje zmniejszenie całkowitych dopuszczalnych połowów zachodniego stada o 11%. oraz utrzymanie wszystkich środków towarzyszących przyjętych na rok 2020 (zamknięcie tarlisk na całym obszarze, a także limit dla rybaków rekreacyjnych).

Komisja proponuje zmniejszenie całkowitych dopuszczalnych połowów śledzia atlantyckiego o 50%. W odniesieniu do centralnego stada śledzia Komisja proponuje zmniejszenie TAC o 36%, utrzymanie poziomu TAC dla Zatoki Botnickiej i zwiększenie TAC w Zatoce Ryskiej o 15 %.

Mimo, że opinia ICES pozwoliłaby na zwiększenie TAC, Komisja proponuje ona utrzymanie poziomu TAC bez zmian w celu ochrony stad dorsza, które są w złym stanie, ponieważ w połowach gładzicy przyłów dorsza jest nieunikniony.

Mimo, że opinia ICES dotycząca szprota pozwala na wzrost TAC, Komisja zaleca jednak ostrożność i proponuje utrzymanie poziomu TAC, gdyż szprot i śledź są poławiane w ramach połowów wielogatunkowych, a TAC dla stada śledzia bałtyckiego w środkowej części Morza Bałtyckiego należy znacznie zmniejszyć.

ICES ocenia, że wcześniejsze problemy, które doprowadziły do znacznych błędów w raportowaniu połowów łososia w basenie głównym, zostały rozwiązane. W związku z tym, zgodnie z opinią ICES, Komisja proponuje zwiększenie TAC o 9% i zmniejszenie poziomów połowów w Zatoce Fińskiej o 10%.

