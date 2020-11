Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie, modyfikację i zwiększenie do równowartości 881 mln euro obecnego polskiego programu pomocy na ratowanie i restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w trudnej sytuacji finansowej, uznając je za zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, poinformowała Komisja.

„Przedłużony program będzie obowiązywał do 2026 r., uwzględniając konieczność dostosowania do wszelkich przyszłych zmian w odpowiednich zasadach pomocy państwa. Będzie otwarty dla MŚP działających we wszystkich sektorach gospodarki z wyjątkiem sektora stalowego, węglowego i finansowego” – czytamy w komunikacie.

Pierwotny program został zatwierdzony przez Komisję 12 listopada 2015 r. i miał wygasnąć z końcem 2020 r..

Polska zgłosiła następujące zmiany do tego programu:

zwiększenie całkowitego budżetu z około 173 mln euro (765 mln zł) do około 881 mln euro (3,89 mld zł)

rozszerzenie programu o odroczenie i zwolnienie z niektórych kar administracyjnych, które stanowią nową formę pomocy restrukturyzacyjnej

czasowe dostosowanie warunków udzielania pomocy na ratowanie i restrukturyzację do okoliczności wywołanych wybuchem koronawirusa.

„Komisja oceniła zgłoszony środek na podstawie wytycznych z 2014 r. w sprawie ratowania i restrukturyzacji, które pozwalają przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji na otrzymanie pomocy państwa pod pewnymi wyraźnymi warunkami. Komisja stwierdziła, że wsparcie przyczyni się do rozwoju gospodarczego w Polsce bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku” – czytamy dalej w komunikacie.

Program wymaga również, aby potencjalni beneficjenci przedstawili rzetelny plan restrukturyzacji zapewniający ich długoterminową rentowność oraz wniesienia znacznego wkładu własnego w koszty restrukturyzacji.

Komisja stwierdziła, że zmieniony program jest zgodny z zasadami pomocy państwa UE.

Źródło: ISBnews