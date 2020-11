Komisja Europejska przedstawiła strategię Unii na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych, zakładającą zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z obecnego poziomu 12 GW do przynajmniej 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r., poinformowała Komisja.

KE zamierza zwiększyć moc także o 40 GW energii oceanicznej oraz o inne powstające technologie, takie jak pływające elektrownie wiatrowe i pływające instalacje fotowoltaiczne do 2050 r.

„Europa jest światowym liderem w dziedzinie energii z morskich źródeł odnawialnych i może stać się siłą napędową jej globalnego rozwoju. Musimy zintensyfikować nasze działania poprzez wykorzystanie całego potencjału morskiej energii wiatrowej oraz rozwój innych technologii, takich jak energia fal i pływów oraz pływające instalacje fotowoltaiczne. Strategia wyznacza jasny kierunek i ustanawia stabilne ramy, które mają kluczowe znaczenie dla organów publicznych, inwestorów i deweloperów w tym sektorze” – powiedziała komisarz do spraw energii Kadri Simson, cytowana w komunikacie.

W celu zwiększania mocy w zakresie energii z morskich źródeł odnawialnych, Komisja chce zachęcać państwa członkowskie UE do współpracy transgranicznej. Będzie to wymagało włączenia celów w zakresie rozwoju energii z morskich źródeł odnawialnych do krajowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, które mają zostać przedstawione Komisji do marca 2021 r.

Na mocy zmienionego rozporządzenia TEN-E Komisja zaproponuje ramy długoterminowego planowania morskiej sieci przesyłowej, angażując organy regulacyjne i państwa członkowskie w każdym basenie morskim.

Komisja szacuje, że aby osiągnąć proponowane cele, do 2050 r. potrzebne będą inwestycje o wartości prawie 800 mld euro.

Aby pomóc w wygenerowaniu i uwolnieniu tych inwestycji, Komisja planuje:

Zapewnić przejrzyste ramy prawne. Komisja chce dopilnować, aby przeglądy wytycznych w sprawie pomocy państwa w zakresie energii i ochrony środowiska oraz dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii ułatwiły racjonalne pod względem kosztów wdrażanie morskiej energii odnawialnej.

Pomóc zmobilizować fundusze na wsparcie rozwoju sektora. Komisja będzie zachęcać państwa członkowskie do korzystania z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz do współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i innymi instytucjami finansowymi w celu wspierania inwestycji w energię morską za pośrednictwem InvestEU. Badania w zakresie mniej zaawansowanych technologii, mają zostać wsparte ze środków programu „Horyzont Europa”.

Zapewnić wzmocnienie łańcucha dostaw. W strategii wskazano na potrzebę poprawy zdolności wytwórczych, udoskonalenia infrastruktury portowej oraz zwiększenia liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. W ramach Przemysłowego Forum Czystej Energii, Komisja planuje utworzenie specjalnej platformy ds. energii z morskich źródeł odnawialnych.

Energia z morskich źródeł odnawialnych jest rynkiem globalnym szybko rozwijającym się zwłaszcza w Azji i Stanach Zjednoczonych. Stwarza również możliwości dla rozwoju przemysłu w UE na całym świecie.

Komisja zapowiedziała też regularnie konsultacje ze społecznością ekspertów z organów publicznych, zainteresowanymi stronami i naukowcami, aby analizować i monitorować środowiskowe, społeczne i gospodarcze skutki wykorzystania energii z morskich źródeł odnawialnych dla środowiska morskiego oraz dla działalności gospodarczych od niej zależnych.

Komisja przyjęła również nowe wytyczne w sprawie inwestycji sektora energetyki wiatrowej i przepisów UE w dziedzinie ochrony przyrody.

Morska energia wiatrowa wytwarza czystą energię elektryczną, która konkuruje z istniejącą technologią opartą na paliwach kopalnych. Przemysł europejski szybko rozwija szereg technologii, umożliwiającej wykorzystanie potencjału mórz do produkcji zielonej energii elektrycznej. Europejskie przedsiębiorstwa i laboratoria są obecnie liderami w zakresie pływających elektrowni wiatrowych po technologie energii oceanicznej, takie jak energia pływów i fal, pływające instalacje fotowoltaiczne, czy stosowanie alg do produkcji biopaliw.

W strategii na rzecz morskiej energii odnawialnej określono najwyższy poziom ambicji w odniesieniu do morskich turbin wiatrowych (zarówno stałych, jak i pływających), w przypadku których działalność handlowa jest bardzo zaawansowana.

Chociaż strategia podkreśla możliwości we wszystkich basenach morskich UE: na Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim, Morzu Czarnym, Morzu Śródziemnym i Atlantyku oraz dla niektórych społeczności przybrzeżnych i wyspiarskich – korzyści płynące z tych technologii nie ograniczają się do regionów przybrzeżnych. W strategii wskazano także szereg obszarów śródlądowych, w których produkcja i badania już teraz wspierają rozwój energii z morskich źródeł odnawialnych.

Źródło: ISBnews