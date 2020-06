Komisja Europejska w ramach pierwszego filara Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2021-2027 zaproponowała kwotę 290,7 mld euro, czyli o 4,5 mld euro więcej niż w poprzedniej propozycji, poinformował komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

„Obecna propozycja w ramach Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 znacznie wzmacnia finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. W sumie na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich zaproponowano 391 mld euro, proporcjonalnie do znaczenia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w UE” – powiedział Wojciechowski w trakcie wideokonferencji.

Oznacza to, że proponowane finansowanie jest o 6,6 mld euro, czyli o około 2% wyższe, niż kwota, do której się dąży przy utrzymaniu poziomów finansowania do 2020 roku. Jest również o 26,4 mld euro wyższe niż propozycja Komisji z 2018 roku.

„W nadchodzących miesiącach będziemy uważnie śledzić rozwój sytuacji na rynku i, w przypadku wystąpienia kryzysu, odpowiednio reagować” – podkreślił Wojciechowski.

Proponowana kwota na rozwój obszarów wiejskich wynosi 100,7 mld euro. Obejmuje finansowanie z unijnego instrumentu naprawczego Next Generation UE w wysokości 16,48 mld euro według cen bieżących.

Dodatkowa kwota na rozwój obszarów wiejskich ma zostać przekazana państwom członkowskim UE w latach 2022-2024, proporcjonalnie do podziałów, zaproponowanych w roku 2018.

Jak wynika z wcześniejszej propozycji Komisji (przedstawionej w 2018 roku), państwa członkowskie będą miały możliwość przeniesienia do 15% swoich przydziałów na WPR między płatnościami bezpośrednimi a rozwojem obszarów wiejskich. Ma to pozwolić im lepiej dostosować politykę do priorytetów sektora rolnego.

„Pomoże to rolnikom i obszarom wiejskim w przeprowadzeniu ekologicznej transformacji oraz wesprze inwestycje i reformy niezbędne dla ambitnych celów środowiskowych Europy” – powiedział Wojciechowski.

Obecnie propozycja Komisji jest przedmiotem uzgodnień w ramach Rady Europejskiej.

Źródło: ISBnews