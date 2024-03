Moody’s Ratings postrzega otwarty konflikt zbrojny z udziałem NATO jako scenariusz o bardzo niskim prawdopodobieństwie, choć jednocześnie zwraca uwagę, że Polska jest bardziej narażona na bardziej niekonwencjonalne lub hybrydowe formy ataku, takie jak cyberataki, podała agencja.

„Moody’s postrzega otwarty konflikt zbrojny z udziałem NATO jako scenariusz o bardzo niskim prawdopodobieństwie i bardzo dużym wpływie. Chociaż Polska jest bardziej narażona na bardziej niekonwencjonalne lub hybrydowe formy ataku, takie jak cyberataki, to same w sobie mają one znacznie mniejsze prawdopodobieństwo wywarcia istotnego negatywnego wpływu na profil kredytowy Polski niż konwencjonalne ataki wojskowe” – czytamy w komunikacie.

Wydatki na obronność rosły w ciągu ostatnich kilku lat i osiągnęły około 4% PKB w 2023 r., przy czym Polska wydała znacznie powyżej celu NATO wynoszącego 2% i więcej niż jakikolwiek inny członek NATO w stosunku do PKB, podkreśliła agencja.

Moody’s spodziewa się, że wydatki na obronność pozostaną na obecnym poziomie w dającej się przewidzieć przyszłości, ponieważ istnieje silny konsensus polityczny i społeczny.

Źródło: ISBnews