Konsultacje publiczne Programu budowy 100 obwodnic zostały wydłużone do 10 kwietnia br., podało Ministerstwo Infrastruktury.

„Z związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze zmiany, jakie zaistniały w codziennym funkcjonowaniu instytucji publicznych, władz samorządowych, podmiotów społecznych i branżowych oraz obywateli, Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o wydłużeniu do 10 kwietnia 2020 r. terminu składania uwag i wniosków w ramach trwających od 14 lutego 2020 r. konsultacji publicznych Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030” – czytamy w komunikacie.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne resort prosi o przesłanie uwag na zamieszczonym na stronie MI formularzu wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konsultacje100@mi.gov.pl.

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: ISBnews