Zeszłotygodniowe straty zostały już odrobione i 3-miesięczne kontrakty na miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali odbiły się od mocnego wsparcia na poziomie 8500 $/t w okolice 8900 $/t. Udało się już opanować paniczną wyprzedaż, spowodowaną obawami o rozlanie się problemów europejskich i amerykańskich banków, co wydatnie wspiera słabszy dolar i odrodzenie popytu w Chinach. Dalej poruszamy się w obszarze dużej niepewności, lecz dzisiejszy wieczór może przynieść wyraźne rozstrzygnięcie w kwestii siły amerykańskiej waluty.

Oczy i uszy inwestorów z całego świata skierowane są na Waszyngton, gdzie ma się odbyć jedno z najważniejszych posiedzeń Rezerwy Federalnej ostatnich miesięcy. W obliczu olbrzymich problemów w amerykańskim sektorze bankowym wciąż zadawane pytania o wysokość podwyżek i długość ich cyklu zostały przez niektórych zastąpione dociekaniami o obniżkach. Rynek obecnie wycenia z 80% pewnością podwyżkę o 25 pb, więc wszelkie inne kroki mogą spowodować gwałtowną reakcję rynku. Większy ruch stóp w górę powinien spowodować umocnienie dolara, co z kolei może wpłynąć negatywnie na ceny miedzi. Wstrzymanie lub zakończenie cyklu podwyżek z kolei powinno rozbudzić nadzieje inwestorów na rynku tego kluczowego metalu.

Ceny podbijają także Chiny. Gospodarka Państwa Środka zdaje się stopniowo zwiększać konsumpcję miedzi, na co wskazuje wzrost o blisko 10% r/r importu rudy i koncentratów. Stany magazynowe giełd londyńskiej i szanghajskiej również szybko topnieją, co zachęca handlujących do upatrywania cen miedzi ponownie powyżej 9000 $/t.

Stronę podażową ponownie wspiera Ameryka Łacińska. Tym razem chilijski rząd ustami ministra finansów Mario Marcela zapowiedział we wtorek obniżenie daniny dla wydobywców miedzi. Liczne protesty spółek wydobywczych przyniosły skutek w ustaleniu głównej stawki 1% od sprzedaży miedzi oraz ruchomej opłaty w wysokości 8-26% zależnej od marży. Ma to doprowadzić do wzrostu wydobycia i pobudzenia konkurencyjności branży.

Jakub Kalemba – trader w Superfund TFI

Źródło: Superfund TFI / Jakub Kalemba