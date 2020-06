Koszt bonu turystycznego wysokości 500 zł na każde dziecko w celu sfinansowania usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju, nie powinien przekroczyć 4 mld zł do końca 2021 roku. Źródłem jego finansowania ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, wynika z prezydenckiego projektu ustawy o Bonie Turystycznym, który trafił dzisiaj do Sejmu.

Według szacunków w przedsięwzięciu będzie uczestniczyło ok. 100 tysięcy przedsiębiorstw turystycznych.

„Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków […] oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Osobom wychowującym dzieci niepełnosprawne ma przysługiwać dodatkowe świadczenie w formie bonu – 500 zł na każde dziecko z niepełnosprawnością, gdyż „organizacja wypoczynku tej grupy dzieci wiąże się z koniecznością zapewnienia całodobowej opieki osoby dorosłej, którą, co do zasady, jest rodzic”. Jedną z form imprez turystycznych, na których można będzie korzystać z bonu są zaś turnusy rehabilitacyjne.

Polski Bon Turystyczny ma być dokumentem elektronicznym, potwierdzającym prawo do wykorzystania określonej kwoty na pokrycie kosztów usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie Polski. Za pomocą bonu będzie możliwe także dokonanie płatności .

Bony będą udostępniane w systemie teleinformatycznym, co ma zapewnić ich sprawną dystrybucję oraz ułatwić uprawnionym do otrzymania bonu, przedsiębiorcom turystycznym, organizacjom pożytku publicznego, a także zaangażowanym instytucjom sprawną obsługę całego procesu.

Podstawowym zadaniem Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) będzie prowadzenie listy przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego przyjmujących płatność za usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne za pomocą bonu. POT ma udostępniać na swojej stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które zarejestrowały się w systemie teleinformatycznym i wobec czego będą uprawnione do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

POT zostanie wyposażony także w możliwość wykonywania czynności sprawdzających w odniesieniu do podmiotów umieszczonych na ww. liście, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, będzie w drodze decyzji administracyjnej wykreślać te podmioty z listy. Ponadto, POT będzie wykonywał zadania związane z promocją przedsięwzięć i akcji związanych z bonem.

Prawo do dokonania płatności za pomocą bonu wygaśnie z dniem 31 marca 2022 r. Jednak realizacja usługi będzie możliwa również po tej dacie. (Znaczenie ma data dokonania płatności przy użyciu bonu).

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają, m.in. wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii obiektu, wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne wymagania określone odrębnymi przepisami, a także np. w gospodarstwach agroturystycznych.

W uzasadnieniu zaznaczono, że Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) uważa, że branża turystyczna może stracić z powodu koronawirusa od 30 do 50 mld dolarów, a prognozy te mogą się jeszcze znacznie pogorszyć. Zdaniem Światowej Organizacji Turystyki, zamiast prognozowanego wcześniej wzrostu branży o 3-4%, należy spodziewać się spadku o 1-2%

