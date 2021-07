Koszt wprowadzenia ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym dla budżetu państwa to ponad 3,14 mld zł w 2022 r. i ponad 30,98 mld zł w ciągu 10 lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, który właśnie trafił do uzgodnień.

Według informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) uwagi do projektu można składać przez 10 dni.

Projekt określa warunki i tryb przyznawania nowego świadczenia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł, które ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 36 miesiąca życia, a także m.in. zasady dofinansowania do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym czy pod opieką opiekuna dziecka do lat 3, na które nie przysługuje kapitał opiekuńczy.

W przyszłym roku rodzinnym kapitałem opiekuńczym ma zostać objętych 615 tys. dzieci (uwzględnione zostały dzieci urodzone w 2019 r., w 2020 r. oraz, które z dniem wejścia przepisów w życie będą w wieku pomiędzy 12-36 miesiącem życia), w roku 2023 – 400 tys. , a w 2024r. -403 tys.

„Wydatki budżetu państwa na rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) oszacowano w oparciu o następujące założenia:

świadczenie przysługuje na każde 2. i kolejne dziecko w wieku 12-36 miesięcy w wysokości 12 tys. zł, świadczenie będzie wypłacane od 2022 r., w przypadku dzieci urodzonych w 2019 i 2020 r. całkowita wysokość świadczenia będzie przysługiwała w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy do ukończenia przez dziecko 36. miesiąca życia,

50% uprawnionych do świadczenia będą stanowić małżonkowie pobierający świadczenie w wysokości 1000 zł przez okres 12 miesięcy,

wydatki na świadczenia dla dzieci przysposobionych oszacowano na podstawie liczby przysposobień dzieci według wieku w 2020 r.” – czytamy w OSR.

OSR zawiera zastrzeżenie, że jeżeli rodzice zadeklarują pobieranie świadczenia w wysokości 1 tys. zł, w budżecie państwa powinny być zabezpieczone wyższe środki na wypłatę świadczeń, w 2022 r. w budżecie państwa powinny być zabezpieczone środki na rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 3 651 mln zł.

Z kolei dzieci uczęszczające do żłobków, klubów dziecięcych i będące pod opieką dziennych opiekunów, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym mają – zgodnie z projektem – zostać objęte dofinansowaniem w wysokości 400 zł.

Jak wynika z OSR, w 2022 roku taką formą wsparcia ma zostać objętych 108 tys. dzieci.

Proponowana regulacja miałaby wejść w życie od początku 2022 r.

Źródło: ISBnews