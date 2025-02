Całkowity koszt odbudowy i odbudowy na Ukrainie wyniesie 524 mld USD (506 mld euro) – wg stanu na 31 grudnia 2024 r. – w ciągu następnej dekady, co stanowi około 2,8-krotność szacowanego nominalnego PKB Ukrainy na 2024 r., wynika z aktualizacji raportu (RDNA4) opublikowanej przez rząd Ukrainy, Grupę Banku Światowego, Komisję Europejską i Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

„Biorąc pod uwagę prawie trzy lata od lutego 2022 r., na dzień 31 grudnia 2024 r. bezpośrednie szkody osiągnęły prawie 176 mld USD. Szkody nadal koncentrują się w sektorach mieszkaniowym, energetycznym i wydobywczym, transportowym, handlowym i przemysłowym oraz rolnym, przy czym od czasu RDNA3 nastąpił znaczny wzrost w sektorze energetycznym, odzwierciedlający zwiększony poziom szkód i zniszczeń pomimo trwających wysiłków na rzecz odbudowy” – czytamy w raporcie „Fourth Rapid Damage and Needs Assessment” (RDNA4).

We wszystkich ocenianych sektorach zakłócenia przepływów gospodarczych i produkcji, wraz z dodatkowymi kosztami związanymi z inwazją (takimi jak zarządzanie gruzem), są mierzone jako straty gospodarcze w wysokości ponad 589 mld USD.

„Na dzień 31 grudnia 2024 r. potrzeby w zakresie odbudowy i rekonstrukcji w ciągu następnej dekady szacuje się na prawie 524 mld USD; obejmuje to potrzeby zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Podczas gdy RDNA4 koncentruje się przede wszystkim na skutkach wojny oraz odbudowie i odbudowie, szacowane potrzeby długoterminowe odzwierciedlają plany lepszego powrotu do nowoczesnych, niskoemisyjnych i odpornych standardów. Tam, gdzie jest to istotne i możliwe, całkowite potrzeby nie obejmują potrzeb już zaspokojonych z budżetu państwa Ukrainy lub za pośrednictwem partnerów i wsparcia międzynarodowego” – czytamy dalej.

W ramach RDNA4 osiem sektorów zgłosiło już zaspokojone potrzeby w wysokości ponad 13 mld USD, w tym zarówno wkład publiczny, jak i prywatny.

W 2025 r. rząd Ukrainy, przy wsparciu darczyńców, przeznaczył 7,37 mld USD (7,12 mld euro) na priorytetowe obszary, takie jak mieszkalnictwo, edukacja, zdrowie, ochrona socjalna, energia, transport, zaopatrzenie w wodę, rozminowywanie i ochrona ludności. Całkowita luka finansowa w wysokości 9,96 mld USD (9,62 mld euro) na potrzeby odbudowy i rekonstrukcji pozostaje do 2025 roku. Mobilizacja sektora prywatnego pozostaje kluczowa dla pomyślnej odbudowy Ukrainy, podkreślono.

„W ubiegłym roku potrzeby Ukrainy w zakresie odbudowy stale rosły z powodu trwających ataków Rosji” – powiedział premier Ukrainy Denys Shmyhal, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

„Czwarta faza szybkiej oceny szkód i potrzeb pozostaje kluczowa dla naszej strategii odbudowy. Dziękujemy zespołom Banku Światowego, UE i ONZ za wsparcie i pracę nad tym projektem. W tym roku rząd kontynuuje program szybkiej odbudowy, koncentrując się głównie na naprawie i rozwoju infrastruktury energetycznej oraz odbudowie mieszkań dla ukraińskich rodzin” – dodał premier.

RDNA4, która obejmuje szkody poniesione w ciągu prawie trzech lat – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2024 r., stwierdza, że bezpośrednie szkody na Ukrainie osiągnęły obecnie 176 mld USD (170 mld euro), w porównaniu z 152 mld USD (138 mld euro) w RDNA3 z lutego 2024 r., a najbardziej dotkniętymi sektorami są mieszkalnictwo, transport, energetyka, handel i przemysł oraz edukacja.

Według aktualnej oceny, 13% wszystkich zasobów mieszkaniowych zostało uszkodzonych lub zniszczonych, co dotknęło ponad 2,5 mln gospodarstw domowych. W sektorze energetycznym nastąpił 70-procentowy wzrost uszkodzonych lub zniszczonych aktywów od czasu RDNA3, w tym wytwarzania energii, przesyłu, infrastruktury dystrybucyjnej i ciepłownictwa. We wszystkich sektorach, regiony położone najbliżej linii frontu (Doniecka, Charkowska, Ługańska, Zaporoska, Chersońska, a także Kijowska) poniosły około 72% wszystkich szkód.

Źródło: ISBnews