Koszt dotacji celowej planowanej do przekazania przedsiębiorcom z budżetu państwa na utrzymanie przez nich mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych, niezbędnych do realizacji zadań, dotyczących zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych to 195,2 mln zł rocznie, czyli 2 147,2 mln zł w ciągu 11 lat, wynika oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia ministra obrony narodowej. Szacuje się, że dotacja trafiałaby do ok. 100 przedsiębiorców, posiadających zdolności i możliwości produkcyjno-naprawcze i usługowe.

Projekt w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców, realizujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się obecnie na etapie Komisji Prawniczej.

„Wejście w życie projektowanych rozwiązań spowoduje wydatki dla budżetu państwa w wielkości nie mniejszej niż 2 147,2 mln zł [w ciągu 11 lat] – to wartość dotacji celowej planowanej do przekazania przedsiębiorcom z budżetu państwa na utrzymanie przez nich mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych” – czytamy w OSR.

Przedstawiona prognoza wydatków ma charakter planistyczny (na potrzeby opracowywanego OSR) i nie wyczerpuje kryterium oceny faktycznych skutków finansowych rozporządzenia, zaznaczono.

Wskazano, że należy jednak przyjąć, że kwoty wydatków będą corocznie ulegać zmianie (zwiększeniu) w zależności od przewidywanego:

– wzrostu (rok do roku) poziomu kosztów utrzymywania w sprawności działania mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych przedsiębiorców, w których skład wchodzą składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne do realizacji przez nich zadań dotyczących zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych,

– wzrostu liczby przedsiębiorców (także kooperantów), którzy będą zabezpieczali realizację zadań dla Sił Zbrojnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a tym samym będą uprawnieni do ubiegania się o dotację celową,

– wzrostu wskaźnika cen towarów i usług (inflacja).

Uwzględniając powyższe należy przyjąć, że poziom pokrywania kosztów utrzymania mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych przedsiębiorców powinien rok do roku zwiększać się (przy uwzględnieniu możliwości finansowych budżetu państwa), ponieważ utrzymywanie niskiego poziomu refundowania ponoszonych kosztów dotacją celową, może doprowadzić do zmniejszenia pokrycia generowanych potrzeb SZ RP koniecznych do zabezpieczenia w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, czytamy także.

Ewentualne zmiany w poziomie wydatków z budżetu państwa przeznaczone na dotacje celowe będą mieściły się ramach corocznych limitów wydatków przeznaczonych na finansowanie potrzeb obronnych oraz nie będą stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel.

Sposób i zasady przekazania środków finansowych oraz ich rozliczenia, określi umowa zawarta z przedsiębiorcą przez MON.

Na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż:

– 2,2% PKB – w roku 2022;

– co najmniej 3% PKB – w roku 2023 i latach kolejnych.

Źródło: ISBnews