W przesłanym do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo Energii proponuje wprowadzenie przepisów wdrażających mechanizm osłonowy w postaci bonu ciepłowniczego dla najuboższych gospodarstw domowych; koszt wypłat bonu za II poł. 2025 r. i cały 2026 r. wyniesie łącznie 884,36 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu.

„Projektowana regulacja ma na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Bon ciepłowniczy będzie wypłacany gospodarstwom domowym, które:

• osiągają dochód, w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych, równy lub niższy niż 3 272,69 zł – 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych, równy lub niższy niż 2 454,52 zł – 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na jedną osobę w gospodarstwie domowym,

• korzystają z ciepła systemowego (sieciowego) dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne,

• płacą za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

„Kwota bonu ciepłowniczego będzie uzależniona od różnicy pomiędzy ceną jednoskładnikową ciepła w Polsce, wynoszącą 170 zł/GJ. W przypadku ceny ciepła mieszczącego się w przedziale 170-200 zł/GJ gospodarstwo domowe korzystające z ciepła systemowego otrzyma kwotę 1000 zł/rok. W przypadku ceny ciepła mieszczącej się w przedziale 200-230 zł/GJ, gospodarstwo domowe korzystające z ciepła systemowego otrzyma kwotę 2000 zł/rok. W przypadku najwyższych cen ciepła >230 zł/GJ gospodarstwo domowe, korzystające z ciepła systemowego, mogłoby otrzymać kwotę 3500 zł/rok” – czytamy w OSR.

Bon ciepłowniczy przyznaje się dwukrotnie: jednorazowo za II poł. 2025 r. (przewiduje się, że wnioski o bon ciepłowniczy za ten okres będą przyjmowane od 3 listopada 2025 r. do 15 grudnia 2025 r.) i jednorazowo za 2026 r. (przewiduje się, że wnioski o bon ciepłowniczy za ten okres będą przyjmowane od 1 czerwca 2026 r. do 31 lipca 2026 r.).

„Szacuje się, że koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego wypłacanego dwukrotnie w 2026 roku wyniesie łącznie 889,4 mln zł z czego koszty bonu ciepłowniczego:

• za okres 31.07.2025 r. – 31.12.2025 r. – 294,83 mln zł,

• za okres 01.01.2026 r. – 31.12.2026 r. – 589,57 mln zł.

• koszty wygaszania systemu wsparcia w postaci bonu ciepłowniczego w wysokości 1 mln zł rocznie, w kolejnych 5 latach po jego zakończeniu (rozstrzygnięcie sporów sądowych, odwołań od decyzji odmownych odnośnie do przyznania bonu) – 5 mln zł” – czytamy dalej w OSR.

Źródło: ISBnews