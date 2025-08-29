Koszty obsługi długu Skarbu Państwa wyniosą w przyszłym roku 90 mld zł, tj. wzrosną o 19,2% wobec wielkości zaplanowanej na br. w ustawie budżetowej na 2025 r., podano w projekcie budżetu na 2026 r.

„W ustawie budżetowej na 2026 r. na wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 90 000 000 tys. zł, tj. o 19,2% wyższą niż w ustawie budżetowej na rok 2025” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Planowane wydatki obejmują:

* obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym – wzrost o 22,4% r/r do 76,44 mld zł

* obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych – wzrost o 4,1% r/r do 13,56 mld zł, podano także.

Źródło: ISBnews