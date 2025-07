Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wszczął postępowanie przetargowe w trybie zamówień publicznych na dostawy artykułów spożywczych w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2025, podał KOWR. Do osób najbardziej potrzebujących planowane jest dostarczenie ok. 63 tys. ton żywności, a koszt projektu to 588,6 mln zł.

„Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje projekt 'Zakup żywności w procedurze zamówień publicznych w Podprogramie 2025 – Operacja I’. Głównym celem projektu jest dostarczenie artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich przez wykonawców wybranych w drodze przetargu. Całkowity koszt projektu: 588 607 186 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 529 746 467,40 zł” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews