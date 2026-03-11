Polska utrzymuje stabilność systemu paliwowego mimo napięć na globalnych rynkach, co jest efektem rozbudowanej infrastruktury magazynowej i przesyłowej, dostępu do dostaw morskich z różnych kierunków świata, wysokiego poziomu zapasów oraz inwestycji. Krajowy system działa bez zakłóceń, a ceny paliw w hurcie spadły po raz pierwszy od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie, poinformowali minister energii Miłosz Motyka i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

„Ceny paliw sprzedawanych w hurcie przez Grupę Orlen spadły po raz pierwszy od rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie. To bardzo dobra informacja. Kolejna – po zapowiedzi obniżki marży na oleju napędowym niemal do zera i niższych kosztów tankowania dla kierowców Polska jest dziś lepiej przygotowana na globalne wstrząsy niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki zdywersyfikowanym kierunkom dostaw i rozbudowanej infrastrukturze nasz system paliwowy jest stabilny, odporny i skutecznie zabezpiecza potrzeby gospodarki oraz polskich rodzin. Nie zwalniamy tempa – konsekwentnie inwestujemy w bezpieczeństwo energetyczne. Ten rok to czas przyspieszenia: każdy kolejny nowy zbiornik, każda kolejna modernizacja istniejących terminali i budowa kolejnych to kolejny krok w stronę Polski jeszcze silniejszej pod kątem energetycznym” – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

„System logistyczny paliw w Polsce jest zaprojektowany tak, aby skutecznie amortyzować wahania rynkowe. Rozbudowana infrastruktura magazynowa i przesyłowa daje nam zdolność reagowania na zmiany podaży czy zwiększony popyt na paliwa” – dodał pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej i wiceminister energii Wojciech Wrochna.

Briefing prasowy odbył się w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie – jednym z filarów infrastruktury magazynowo-dystrybucyjnej. Obiekt dysponuje pojemnością 146,5 tys. m3 w 28 zbiornikach przeznaczonych do magazynowania różnych gatunków paliw oraz biokomponentów. W 2025 r. do bazy trafiło blisko 2 mln m3 paliw transportem kolejowym oraz ok. 85 tys. m3 rurociągami. Infrastruktura umożliwia jednoczesny rozładunek 30 cystern kolejowych i sprawną obsługę transportu drogowego. W ubiegłym roku z bazy wyjechało ponad 72 tys. cystern kolejowych i drogowych, przekazał resort.

Na globalne wahania cen reagują spółki paliwowe. Orlen uruchomił specjalną promocję dla kierowców, która pozwoli ograniczyć skutki rosnących notowań surowców. Od 12 marca użytkownicy aplikacji Orlne Vitay przez osiem kolejnych weekendów będą mogli tankować do 50 litrów paliwa z rabatem sięgającym nawet 35 groszy na litrze. Łącznie daje to możliwość zakupu nawet 400 litrów paliwa w niższej cenie, podano także.

Kluczową rolę w stabilności systemu odgrywa infrastruktura magazynowa i logistyczna rozwijana przez PERN. Spółka dysponuje magazynami o pojemności ponad 4,2 mln m3 dla ropy naftowej oraz 2,8 mln m3 dla paliw. Dzięki terminalowi przeładunkowemu Naftoportu w Gdańsku oraz bazie paliw PERN w Dębogórzu koło Gdyni możliwy jest import ropy i paliw praktycznie z dowolnego kierunku na świecie, podkreślono dalej.

„Polska konsekwentnie rozwija infrastrukturę paliwową, wyprzedzając potencjalne ryzyka geopolityczne. W ubiegłym roku w Bazie Paliw PERN w Dębogórzu uruchomiono trzy nowe zbiorniki o łącznej pojemności 150 tys. m3, dzięki czemu baza stała się największym tego typu obiektem w kraju. Kolejne inwestycje są już w przygotowaniu – projektowanych jest siedem nowych zbiorników o łącznej pojemności blisko 250 tys. m3. Jeden z nich powstanie w bazie w Emilianowie i będzie miał pojemność 33 tys. m3” – czytamy dalej w materiale.

„Jeszcze w marcu PERN podpisze umowę na budowę zbiornika o pojemności 33 tys. m3 w Bazie Paliw w Koluszkach (woj. łódzkie), a w następnej kolejności na budowę zbiornika w Kawicach (woj. dolnośląskie) również na 33 tys. m3 i ponownie w Koluszkach na 24 tys. m3 pod benzyny. Realizacja tych wszystkich projektów pozwoli zwiększyć zdolności magazynowe systemu o około 12%” – dodano.

Resort zaznaczył też, że istotnym elementem systemu bezpieczeństwa surowcowego kraju jest terminal przeładunkowy ropy w Gdańsku. Naftoport pozostaje w pełnej gotowości operacyjnej i zabezpiecza zapotrzebowanie polskich rafinerii, pełniąc jednocześnie rolę bufora dla zwiększonego ruchu morskiego. W tym tygodniu planowana jest obsługa 18 tankowców, a w kolejnym tygodniu 16 jednostek. W marcu zapowiedziane są 53 statki. To byłby rekord w historii terminalu.

„Trwa również budowa szóstego stanowiska głębokowodnego, które umożliwi obsługę największych zbiornikowców świata klasy VLCC. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Zarządem Morskiego Portu w Gdańsku i pozwoli zapewnić bezpieczeństwo techniczne oraz utrzymanie potencjału terminalu naftowego przy niezakłóconej eksploatacji w perspektywie kolejnych dekad. Koszt inwestycji to ponad 400 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2028 roku” – wskazano także w materiale.

PERN przygotowuje się też do projektu podłączenia polskiego systemu rurociągów do systemu NATO. Jest to inwestycja o charakterze dual-use, która wzmocni nie tylko bezpieczeństwa energetyczne, ale również militarne naszego kraju oraz całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. W październiku 2025 roku podpisano wstępne porozumienie pomiędzy Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) a PERN, dotyczące przyłączenia polskiego systemu rurociągów do systemu paliwowego Sojuszu, zakończono w informacji.

