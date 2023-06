Niemiecka krzywa rentowności osiągnęła najbardziej odwrócony poziom od 1992 roku. Oznacza to, że rentowność obligacji o krótkim terminie zapadalności była wyższa niż obligacji o długim terminie zapadalności. Ten stan rzeczy jest rzadki i może sygnalizować, że inwestorzy spodziewają się gorszych warunków gospodarczych w przyszłości oraz wyższych stóp procentowych w najbliższym czasie.

Rentowność 2-letnich niemieckich obligacji skarbowych, najbardziej wrażliwa na oczekiwania dotyczące stóp procentowych, wzrosła o prawie 10 punktów bazowych (pb) do 3,24%. Rentowność 10-letnich niemieckich obligacji, wzrosła mniej, o 6 punktów bazowych do 2,36%, pozostawiając różnicę między nimi na poziomie -88,3 punktów bazowych, co daje najbardziej odwróconą krzywą od września 1992 roku.

Tymczasem w USA różnica między 10-cio i 2-letnimi obligacjami sięga już 97 punktów, co daje najbardziej odwróconą krzywą od 1981 r. Co więcej, taki stan rzeczy według ekonomistów ankietowanych przez Bloomberga może trwać nawet do drugiej połowy 2024 r.

Dlaczego jest to niebezpiecznie zjawisko i o czym mówi odwrócona krzywa?

Oczekiwania recesji: Odwrócona krzywa rentowności często jest interpretowana jako oznaka nadchodzącej recesji. Inwestorzy przewidują gorsze czasy, spadek inflacji oraz dynamiki PKB.

Zmniejszenie kredytów: Banki zarabiają pieniądze, pożyczając krótkoterminowe środki i udzielając długoterminowych kredytów. Kiedy krzywa rentowności jest odwrócona, marża zysku banków jest niska lub nawet negatywna, co może skłonić banki do ograniczenia udzielania kredytów. To z kolei może spowolnić inwestycje i konsumpcję, co negatywnie wpływa na gospodarkę.

Negatywne oczekiwania: Odwrócona krzywa rentowności może wpływać na nastroje rynkowe, prowadząc do negatywnych oczekiwań zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorstw. To może prowadzić do zmniejszenia wydatków i inwestycji, co dodatkowo hamuje wzrost gospodarczy.

Należy pamiętać, że odwrócona krzywa rentowności sama w sobie nie jest narzędziem do walki z inflacją. Jest to raczej sygnał rynkowy, który może wskazywać na przyszłe problemy gospodarcze, takie jak recesja. Jednakże, odwrócona krzywa rentowności może być wynikiem działań banków centralnych, które podnoszą stopy procentowe w celu zwalczania inflacji i tak też obecnie jest.

Źródło: Daniel Kostecki, CMC Markets