Cena złota spadła w czerwcu br. poniżej poziomu 1900 USD, co oznacza, że jest najniższa od połowy marca 2023r. Łączny spadek cen złota wyrażonego w dolarze amerykańskim od szczytu, który został ustanowiony w pierwszym tygodniu maja, wyniósł już prawie 9%. Oznacza to jeszcze większe cofnięcie ceny złota niż to obserwowane w lutym tego roku.

Warto zaznaczyć, że wcześniej cena złota miała duży problem z pokonaniem okolic 2050 USD, co próbowano zrobić trzykrotnie. Najpierw w wakacje 2020 r., następnie w marcu 2022 r. oraz w maju 2023 r. Jeśli historia powrotów od tego poziomu miałaby się powtórzyć, to cena złota mogłaby ruszyć w stronę 1700 USD lub nawet na jeszcze niższe poziomy ze względu na to, że wcześniej w tym rejonie mogło pojawiać się potencjalne wsparcie.

Złoto zdaje się nie być atrakcyjne dla inwestorów, ponieważ nie przynosi odsetek w przeciwieństwie do obligacji czy bonów skarbowych. Te z kolei, przy obecnej polityce FED są oprocentowane powyżej 5% rocznie i są również bezpieczną inwestycją po tym, jak porozumiano się w sprawie zawieszenia limitu zadłużenia w USA. Dodatkowo, ostatnie dane z USA zdają się wskazywać na to, że stopy procentowe mogą pozostać wysokie na dłużej, a ryzyka materializacji negatywnego dla gospodarki scenariusza zdają się oddalać.

Dane z USA nie wspierają ceny złota

Jak wynika z opublikowanych dziś danych, mimo że dotyczą one pierwszego kwartału, podczas gdy kończy się już drugi kwartał, to warto odnotować, że produkt krajowy brutto (PKB) Stanów Zjednoczonych wzrósł o 2%, zgodnie z trzecim szacunkiem Biura Analiz Ekonomicznych. Poprzednie szacunki wskazywały na roczny wzrost w pierwszym kwartale na poziomie 1,3%. Z kolei zaktualizowane szacunki odzwierciedlały przede wszystkim korekty w górę dotyczące eksportu i wydatków konsumenckich, które zostały częściowo skompensowane przez korekty w dół dotyczące stałych inwestycji niemieszkaniowych i wydatków rządu federalnego – stwierdzono w raporcie.

Indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) wzrósł o 4,1%, zrewidowany w dół o 0,1 punktu procentowego. Indeks cen PCE z wyłączeniem cen żywności i energii wzrósł o 4,9%, również spadając o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim szacunkiem. Indeks cen zakupów krajowych brutto wzrósł o 3,8%, bez zmian w porównaniu z poprzednim raportem.

Wydaje się więc, że złoto może tracić swój blask i bez nowych przykrych dla świata informacji, jak zaostrzenie konfliktu, potężna recesja i konieczność szybkiego cięcia stóp wraz z osłabieniem USD, cenie może być trudno powrócić w stronę nowych szczytów.

Źródło: Daniel Kostecki, CMC Markets