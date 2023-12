Kwestie związane z dalszym zamrożeniem cen administracyjnych oraz stawki VAT na żywność są ważniejsze dla walki z inflacją niż umacniający się złoty, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Te elementy, o których mówię, są istotne, bo sam VAT na żywność może o 0,9 pkt proc. – według naszych szacunków – zmieniać poziom inflacji. Więc to są spore zmiany, większe, niż wynikające z tego kursu złotego” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Wcześniej podczas konferencji szef banku centralnego wskazywał, że w tej chwili złoty jest „istotnie mocniejszy”, bo o ok. 20% wobec USD i o ok. 10% wobec euro patrząc od jesieni ub.r. Podkreślał, że z punktu widzenia walki z inflacją, wzmocnienie kursu jest dobre, ponieważ wzmacnia transmisję polityki pieniężnej i działa przeciwinflacyjnie.

Prezes NBP wskazał też, że to, iż zapowiadane zamrożenie cen energii elektrycznej i ciepła planowane jest na I połowę przyszłego roku może mieć znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa scenariusza utrzymania stóp procentowych bez zmian przez cały 2024 r.

„Proszę pytać ministra finansów. Nie wiem – może jest zdecydowane, może nie. Coś tam się wyłania, ale wiem tyle samo, co państwo. Ale proszę pamiętać, że jak będzie jakaś decyzja na pół roku, to też trzeba się będzie zastanawiać, co będzie dalej, bo my prognozujemy cały rok” – powiedział Glapiński, odpowiadając na pytanie o prawdopodobieństwo tego, że stopy pozostaną bez zmian do końca 2024 r.

Poselski projekt nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych przewiduje utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku cen stosowanych w 2023 tj. w praktyce cen z 2022 r. Jednak, jak powiedział dziś Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej (KO), mrożenie cen energii, gazu i ciepła po 30 czerwca 2024 roku jest możliwe, ale decyzję w tej sprawie będzie już podejmował nowy rząd.

Doradca Donalda Tuska, poseł Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzej Domański mówił wcześniej, że stawka podatku VAT na żywność powinna wrócić do 5% z 0% obecnie. Zastrzegł, że jest to jego stanowisko, a decyzję w tej sprawie będzie podejmował nowy rząd.

