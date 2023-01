Łączna kwota zakładanych wydatków funduszy przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) to 133,6 mld zł, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. Podkreślił, że wydatki tych funduszy są uwzględniane w stabilizującej regule wydatkowej (SRW).

„Co do funduszy umiejscowionych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), te fundusze objęte są wszystkie stabilizująca regułą wydatkową (SRW). I do tej reguły wszystkie fundusze od momentu jej wejścia w życie […] one są w tej regule, służą do wyliczenia kwoty nieprzekraczalnego limitu wydatków w szeroko rozumianym sektorze finansów publicznych” – powiedział Skuza podczas senackiej debaty nad ustawą budżetową na 2023 r.

„I tych funduszy mamy 21 na rok 2023. Kwota brutto przewidywanych z nich wydatków to 133,6 mld zł. Z tego największe pozycje to Krajowy Fundusz Drogowy ponad 22 mld zł, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych ponad 49 mld zł, Fundusz Pomocy Ukrainie 10 mld zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6,8 mld zł” – wymienił.

Ocenił, że fundusze te mogłyby, gdyby taka była wola władzy ustawodawczej stanowić załącznik do ustawy budżetowej, podobnie jak to ma miejsce w przypadku funduszy celowych.

„Gdyby była taka wola władzy ustawodawczej, to myślę, że również fundusze Banku Gospodarstwa Krajowego mogłyby – tak, jak państwowe osoby prawne – stanowić załącznik do ustawy budżetowej” – wskazał.

Dodał także, że szacowane wydatki funduszy celowych to ponad 445 mld zł w 2023 r., z czego wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) to ponad 361 mld zł.

„Kwota w państwowych funduszach celowych, które stanowią załącznik do ustawy budżetowej, […] jeżeli chodzi o koszt realizacji zadań, to ponad 445 mld zł. Ale tutaj są takie fundusze, jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na ponad 361 mld zł, fundusze inne związane z zadaniami socjalnymi państwa 43 mld zł, fundusze związane z bezpieczeństwem kraju – prawie 3,5 mld zł” – podał wiceminister.

Źródło: ISBnews