Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podpisał porozumienie inwestycyjne z Leonardo PZL-Świdnik. To pierwsze porozumienie inwestycyjne zawarte na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej, podało Ministerstwo Finansów (MF). Dzięki porozumieniu Leonardo PZL-Świdnik uzyskał wiążącą wykładnię skutków podatkowych inwestycji w produkcję śmigłowca AW149 w Świdniku.

„Inwestycja Leonardo PZL-Świdnik to nie tylko inwestycja w rozwój ekonomiczny, ale również w zdolności obronne naszego kraju. Porozumienie inwestycyjne może szczególnie pomóc właśnie inwestycjom w nasze bezpieczeństwo” – podkreślił minister Andrzej Domański, cytowany w komunikacie.

Leonardo PZL-Świdnik, który podpisał porozumienie inwestycyjne z ministrem finansów i gospodarki jest producentem śmigłowców. W polskim przemyśle lotniczym funkcjonuje od 75 lat. Obecnie przedsiębiorstwo jest częścią koncernu Leonardo. Spółka realizuje dostawy dla Wojska Polskiego śmigłowca AW149. Obecnie spółka posiada już zdolności do zaspokajania potrzeb polskiego wojska w ramach krajowej linii montażu końcowego. Inwestycja objęta porozumieniem inwestycyjnym znacząco wspiera realizację programu śmigłowcowego polskiej armii.

Leonardo PZL-Świdnik jest również istotnym podatnikiem CIT. W 2024 r. spółka wpłaciła do budżetu państwa podatek dochodowy w wysokości 49 mln zł, wskazano również.

„Porozumienie inwestycyjne to umowa z Ministrem Finansów i Gospodarki, która wspiera rozwój inwestycji w Polsce. Porozumienie pozwala inwestorowi na określenie skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej inwestycji. Dzięki porozumieniu inwestycyjnemu inwestor może zabezpieczyć wiele zagadnień podatkowych związanych z inwestycją w ramach jednego postępowania, przed jednym organem. Zakres porozumienia może być zróżnicowany w zależności od inwestycji i jest dopasowywany do potrzeb inwestora. […] Minimalny próg wartości inwestycji, która może być objęta porozumieniem inwestycyjnym, wynosi 50 mln zł” – czytamy dalej w materiale.

