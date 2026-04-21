Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w marcu wzrosła o 3,1% r/r do 15 937, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym nastąpił wzrost o 8,9%.

Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddanych do użytkowania w marcu wyniosła 8 954, co oznacza spadek o 4,1% r/r i wzrost o 5,3% m/m, podał również GUS.

„Według wstępnych danych w okresie styczeń-marzec 2026 r. oddano do użytkowania 45,2 tys. mieszkań, tj. o 1,4% mniej niż w analogicznym okresie 2025 r. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 26,1 tys. mieszkań – o 5,9% mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni – 17,9 tys. mieszkań, tj. o 6,0% więcej. W ramach tych dwóch form budownictwa oddano 97,2% ogółu nowych mieszkań. W pozostałych formach przekazano do użytkowania łącznie 1 258 mieszkań (w ubiegłym roku 1 285)” – czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 4,2 mln m2, czyli o 1,1% więcej niż przed rokiem. Przeciętna wielkość dla 1 mieszkania osiągnęła poziom 93,1 m2, podał również GUS.

GUS wskazał także, że w marcu 2026 roku rozpoczęto budowę 22 938 mieszkań, tj. o 4,7% więcej niż przed rokiem i o 62,4% więcej niż przed miesiącem. Deweloperzy przystąpili do budowy 12 351 mieszkań (o 4,9% mniej niż rok wcześniej i o 28% więcej niż miesiąc wcześniej).

W okresie styczeń-marzec 2026 roku rozpoczęto budowę 49,4 tys. mieszkań, tj. o 11,4% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 30,9 tys. mieszkań (o 15,5% mniej niż rok wcześniej), a inwestorzy indywidualni – 16,8 tys. (o 6,3% mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 96,7% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 1 648 mieszkań (1 222 w roku poprzednim).

Szacuje się, że na koniec marca 2026 r. w budowie pozostawało 842,9 tys. mieszkań, tj. o 0,2% mniej niż na koniec analogicznego miesiąca 2025 r.

GUS podał również, że w marcu 2026 roku wydano pozwolenia na budowę 27 240 mieszkań, tj. o 20,5% więcej niż przed rokiem i o 20,1% więcej niż przed miesiącem.

Budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali 18 462 pozwoleń w marcu, o 28,9% więcej r/r i o 17,4% więcej niż miesiąc wcześniej.

„W okresie styczeń-marzec 2026 roku wydano pozwolenia na budowę 67,5 tys. mieszkań, tj. o 7,4% więcej niż przed rokiem, w tym dla deweloperów 45,9 tys. (wzrost o 10,7% w skali roku), a dla inwestorów indywidualnych – 20,6 tys. (wzrost o 13%). Łącznie dla tych form budownictwa wydano pozwolenia na budowę 98,4% ogółu lokali mieszkalnych. W pozostałych formach budownictwa wydano pozwolenia na budowę 1 100 mieszkań (w ubiegłym roku 3 210)” – czytamy także w materiale.

