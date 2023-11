Pracodawcy w Polsce opublikowali we wrześniu br. 256,5 tys. ofert pracy – tj. o 17% mniej r/r i o 0,3% mniej m/m, wynika z raportu Grant Thornton „Oferty pracy w Polsce”. Liczba ofert pracy w październiku spadła o 842 wobec września.

„Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w październiku 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 256,5 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 17% w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 roku (kiedy pojawiło się 307 tys. ofert) oraz jeden z większych spadków rok do roku w ostatnich latach. Co więcej, średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy spadła w październiku z -9% aż do -14%. To najniższa trzymiesięczna średnia od czasów pandemii, a dokładnie od lutego 2021 roku. Wydaje się, że po okresie stabilizowania się sytuacji na polskim rynku pracy w okresie od wiosny 2022 roku do lata 2023 roku, ponownie mierzymy się z tendencją spadkową popytu na pracowników” – czytamy w raporcie.

Spadek liczby ofert pracy może być odsuniętym w czasie efektem wysokich kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w polskiej gospodarce (energii, transportu i pracy). Pracodawcy długo starali się utrzymywać parasol ochronny nad pracownikami i unikali zwolnień, jednak utrzymujące się od ponad dwóch lat wysokie koszty zmusza część firm do redukcji – jeśli nie zatrudnienia, to przynajmniej liczby nowych rekrutacji, wskazano również.

W październiku, podobnie jak we wrześniu, w większości badanych zawodów zanotowano spadki liczby ofert pracy w ujęciu rocznym. Największy widoczny jest w branży IT – pracodawcy opublikowali tu o 39% mniej ofert niż rok temu. Spadki są widoczne również wśród HR-owców (-36%), finansistów (-33%) oraz marketingowców (-14%) i prawników (-10%). Za to wzrosty rok do roku zanotowano w zawodach związanych z opieką medyczną (15%) i wśród pracowników fizycznych (2%).

„Obraz rynku pracy, jaki wyłania się z naszego badania, z miesiąca na miesiąc pogarsza się. Pracodawcy coraz mniej chętnie tworzą nowe miejsca pracy i coraz trudniej wierzyć w to, że spadki liczby nowych rekrutacji to tylko krótkotrwałe potknięcia, wynikające np. z czynników sezonowych lub statystycznych. Coraz wyraźniej widać w tych danych dłuższą, negatywną tendencję makroekonomiczną, czyli po prostu spowolnienie koniunktury i spadek popytu na pracowników. Nie mówimy jeszcze o głębokim kryzysie na rynku pracy, ponieważ wskaźniki dotyczące bezrobocia czy zatrudnienia nadal są korzystne, ale z pewnością trend jest raczej w dół niż w górę” – oceniła menedżer ds. potencjału ludzkiego Grant Thornton Monika Łosiewicz, cytowana w komunikacie.

Badanie zostało przeprowadzone wśród realnych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach w badanym okresie. Dane zbierane były przy wykorzystaniu narzędzia automatycznego monitoringu ofert pracy, opracowanego przez firmę Element.

Źródło: ISBnews