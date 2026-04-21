W Polsce funkcjonowały 12 543 ogólnodostępne punkty ładowania samochodów elektrycznych na koniec marca 2026 r., w tym 6563 AC oraz 5980 DC, wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto.

„W Polsce na koniec marca 2026 r. funkcjonowały 12 543 ogólnodostępne punkty ładowania, w tym 6 563 AC (52%) oraz 5 980 DC (48%). Wzdłuż sieci TEN-T były dostępne 1552 punkty ładowania. 'PEVO Index’ zawiera ponadto informacje na temat miast o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze dla pojazdów zeroemisyjnych. Pierwsza jest Warszawa (896 punktów w marcu 2026 r.), a kolejne miejsca zajmują Gdańsk (411), Poznań (391), Kraków (364) oraz Wrocław (337)” – czytamy w komunikacie.

Polish EV Outlook to coroczna analiza rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce, przygotowywana przez PSPA od 5 lat. Dzięki współpracy PSPA, IBRM Samar oraz Otomoto powstał PEVO Index – cykliczna, udostępniana co miesiąc wersja Polish EV Outlook, zawierająca aktualizowane na bieżąco, kluczowe dane uwzględnione w pełnej wersji raportu.

Źródło: ISBnews