„W I kwartale 2026 r. odnotowano 89 004 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 2% więcej niż w analogicznym okresie ub. r., oraz 108 upadłości, tj. o 8 więcej niż w 1 kwartale 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2026 r. 1/4 rejestracji odnotowano w usługach, gdzie zaobserwowano wzrost liczby rejestracji przedsiębiorstw (o 1,5%) w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r., podał także Urząd.

„Ponad połowa wszystkich rejestracji dotyczyła trzech obszarów działalności, tj. usług (25%), budownictwa (18,9%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (12,9%). Największy wzrost rejestracji w odniesieniu do I kwartału poprzedniego roku zanotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 11,6%) oraz informacja i komunikacja (o 6,1%). Spadek zaobserwowano tylko w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,4%) oraz budownictwo (o 0,1%)” – wymienił GUS.

Biorąc pod uwagę formy prawne podmiotów, najwięcej rejestracji dotyczyło osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które stanowiły 81,3% wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, podał także Urząd.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 16,6% wszystkich rejestracji, a w porównaniu z I kwartałem 2025 r. zarejestrowano o 9,7% więcej przedsiębiorstw z tą formą prawną. Kilkakrotnie wzrosła liczba rejestracji spółdzielni, tj. 179 rejestracji wobec 38 w I kwartale 2025 roku, przy czym 166 spośród nich dotyczy spółdzielni szczególnego rodzaju, to jest spółdzielni energetycznych (ich działalność koncentruje się wyłącznie na wytwarzaniu, magazynowaniu oraz obrocie energią elektryczną lub cieplną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii).

Zgodnie z danymi GUS wzrost liczby upadłości zaobserwowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5 jednostek), budownictwo (o 4 jedn.), zakwaterowanie i gastronomia (o 3 jedn.) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 1 jedn.). Spadek liczby upadłości wystąpił w sekcjach: usługi (o 4 jednostki) oraz przemysł (o 1 jedn.). W sekcji informatyka i komunikacja oraz w pozostałych sekcjach liczba upadłości pozostała na tym samym poziomie.

„Wzrost liczby upadłości odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 6 jednostek), spółek akcyjnych (o 3 jedn.) oraz spółek komandytowych (o 3 jedn.). Spadek liczby upadłości odnotowano dla spółek jawnych (o 2 jednostki), spółek komandytowo-akcyjnych (o 1 jedn.) oraz spółdzielni (o 1 jedn.). Dla najliczniejszej zbiorowości podmiotów, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, liczba upadłości pozostała na tym samym poziomie (78 jednostek)” – zakończono.

Źródło: ISBnews