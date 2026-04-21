W Polsce zarejestrowano 3368 nowych osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w marcu br. (wzrost o 46% r/r), wynika z PEVO Index, przygotowywanego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto. Udział BEV w rynku nowych samochodów osobowych w marcu br. wyniósł 5,3%.

„Na koniec marca 2026 r. łączna liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) wynosiła 143 512 szt. Park osobowych BEV składał się z 131 685 szt. (+68% r/r), a liczba rejestracji nowych pojazdów tego typu wyniosła 3 368 szt. (wzrosła o 46% rok do roku). Na koniec marca 2026 r. flota całkowicie elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych zwiększyła się do 11 621 szt. (+36% r/r). Park osobowych, wodorowych FCEV liczył 566 szt. (+72% r/r)” – czytamy w komunikacie.

Najpopularniejszymi, nowymi osobowymi modelami BEV w marcu 2026 r. były BMW X1 (408 zarejestrowanych szt. w marcu 2026 r.), Tesla Model 3 (301 szt.) oraz BMW X2 (290 szt.). Na podium wśród marek znalazły się BMW, Tesla oraz Mercedes-Benz. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych w marcu 2026 r. wyniósł 5,3%, co oznacza wzrost względem 2025 r. (4,4%), wskazano w informacji.

„PEVO Index” obejmuje również dane na temat oferty na rynku wtórnym elektromobilności w Polsce.

„Pod koniec marca 2026 r. liczba ogłoszeń używanych BEV na portalu Otomoto wynosiła 4075. To spadek o 12% r/r. Udział ogłoszeń samochodów całkowicie elektrycznych w łącznej liczbie ogłoszeń pojazdów używanych wyniósł 1,1%. Takie oferty odpowiadały w lutym za 1,7% wszystkich odsłon ogłoszeń na portalu Otomoto” – czytamy dalej.

Najpopularniejszymi pod względem podaży modelami BEV na wtórnym rynku e-mobility w Polsce były Tesla Model 3 (226 ogłoszeń w marcu 2026 r. ze średnią ceną 107 025 zł), Nissan Leaf (184 ogłoszenia ze średnią ceną 51 783 zł) oraz Tesla Model S (150 ogłoszeń ze średnią ceną 137 156 zł).

Polish EV Outlook to coroczna analiza rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce, przygotowywana przez PSPA od 5 lat. Dzięki współpracy PSPA, IBRM Samar oraz Otomoto powstał PEVO Index – cykliczna, udostępniana co miesiąc wersja Polish EV Outlook, zawierająca aktualizowane na bieżąco, kluczowe dane uwzględnione w pełnej wersji raportu.

