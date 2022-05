Podatnicy ok. 6,2 mln deklaracji za pośrednictwem usługi Twój e-PIT przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), podało Ministerstwo Finansów (MF).

Dziś mija termin na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2021 r. Można to zrobić korzystając z usługi Twój e-PIT, systemu e-Deklaracje lub złożyć zeznanie w formie papierowej, przypomina resort.

„Warto skorzystać z najwygodniejszej formy rozliczenia – usługi Twój e-PIT. Zachęcamy do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzenia zeznania PIT, zanim zostanie ono automatycznie zaakceptowane w usłudze. W ten sposób można jeszcze uwzględnić przysługujące odliczenia, skorzystać z ulg, które nie są automatycznie przypisane w systemie i zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku” – czytamy w komunikacie.

Usługa Twój e-PIT dostępna jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. W usłudze zostały przygotowane zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 (składany do 28 lutego) i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Osoby rozliczające PIT w formie elektronicznej szybciej otrzymają zwrot nadpłaconego podatku – do 45 dni. Nadpłaty do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37 złożonych przez usługę Twój e-PIT, zwracane są w ciągu 7 dni. Dla nadpłat wynikających z zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Źródło: ISBnews