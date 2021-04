Liczba firm, które ogłosiły upadłość w marcu br., wyniosła 47, tj. wzrosła o 46,9% w porównaniu z lutym, ale była niższa o 14,5% w skali roku, podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 174, notując wzrost o 42,6% w skali miesiąca, natomiast w porównaniu z marcem 2020 r. wzrost sięgnął 278,3%. Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 221, a więc była wyższa o 43,5% niż w lutym i o 118,8% większa niż przed rokiem. Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się na koniec marca do poziomu 1 554 – to o 120 przypadków więcej (8,4%) niż miesiąc wcześniej, podano.

„W marcu po raz pierwszy liczba restrukturyzacji odnotowanych w jednym miesiącu przekroczyła 200, a 12-miesięczna suma niewypłacalności znalazła się powyżej 1 500 przypadków. Jak pokazują dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego, mieliśmy do czynienia z dynamicznym wzrostem ogłaszanych restrukturyzacji, gównie w trybie uproszczonym (91%). Jeśli chodzi o zatwierdzone sądowo upadłości, to najtrudniejsza sytuacja panowała w handlu oraz usługach – po 11 przypadków, przy czym w handlu nastąpił silny wzrost zarówno w skali miesiąca, jak i roku. Odsetek restrukturyzacji sięga już 70% wszystkich niewypłacalności i ten trend zapewne będzie kontynuowany. Firmy, korzystając z wprowadzonych w czerwcu ubiegłego roku regulacji, kontynuują działalność pomimo spełniania formalnych przesłanek upadłości, ale w miarę stabilizacji sytuacji gospodarczej będą miały szansę na wyjście z kłopotów” – powiedział wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski, cytowany w komunikacie.

Wiceprezes podkreślił również, że wskaźnik szkodowości KUKE zachowuje się stabilnie od wielu miesięcy. Po trudnym początku roku sektor budowlany zaczyna sygnalizować poprawę. Wyniki produkcji przemysłowej (w zdecydowanej większości działów) pokazują doskonałą koniunkturę wywołaną również popytem zewnętrznym i odporność na zawirowania w globalnych łańcuchach dostaw czy wzrosty cen. Względnie neutralnie oceniono sytuację w transporcie i logistyce, korzystających na stopniowym znoszeniu restrykcji i nadchodzącym ożywieniu w gospodarkach Europy. Niezmiennie najtrudniejsza sytuacja panuje w usługach i do pewnego stopnia w handlu.

„Sporządzany przez KUKE i PFR indeks upadłości w przemyśle w marcu spadł minimalnie do 0,62% z 0,63% w lutym, a rok wcześniej wynosił 0,61%. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji wzrósł do 0,74 z 0,69% miesiąc wcześniej (rok temu sięgał 0,58%). Wskaźnik upadłości w budownictwie również spadł – do 0,79% z 0,92 w lutym oraz 1,35% przed rokiem. Jeśli chodzi o indeks rozpoczętych restrukturyzacji, to marzec przyniósł wzrost indeksu z 1,36 do 1,45%, a przed rokiem wynosił on 0,67%” – czytamy dalej.

W branży handlowej indeks upadłości po marcu wzrósł z 0,6% do 0,66%. Rok temu wynosił 0,73%. W przypadku wskaźnika rozpoczętych restrukturyzacji wyniósł on 0,58% (przed miesiącem 0,52%), podczas gdy rok temu było to 0,3%. W transporcie i logistyce indeks upadłości spadł do 0,63% z 0,69% miesiąc wcześniej. W marcu 2020 r. sięgał 0,86%. Wskaźnik rozpoczętych restrukturyzacji był już sześć razy wyżej niż rok wcześniej, gdy wynosił 0,17%, i ukształtował się na poziomie 1,19%, po wzroście z 1,02% przed miesiącem.

Indeks upadłości w branży usługowej spadł do 0,92 z 0,95% zanotowanych przed miesiącem. Rok temu był on na zbliżonym poziomie 0,88%. Jeśli chodzi o rozpoczęte restrukturyzacje, to marzec zakończył się wzrostem do 1,39% z 1,25% w lutym, rozpoczynając z tego samego poziomu co transport i logistyka, czyli 0,17% w marcu 2020 r., podano także.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

Źródło: ISBnews